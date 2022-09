Carnet de bord jour 8 - Mort d'Elizabeth II : à Stafford, l'hommage d'un café 100% famille royale

Lorsque l'on pousse la porte du "Cup a Cha", difficile de ne pas être assailli par les centaines de photos de la reine visibles sur les tables, aux murs et même floquées sur la vaisselle. A un peu plus de 48h des funérailles d'Elizabeth II, le Royaume-Uni continue de rendre hommage à la défunte souveraine, chacun à sa manière.

A l'origine, tout avait commencé par ce royal corner qui a fini par coloniser tout le café

Une atmosphère très agréable pour lui dire au revoir"

Dans ce café, la décoration est presque exclusivement consacrée à la famille royale. Selon Kris, le serveur, l'établissement compte plus de 900 objets à l'effigie de la reine et ses proches. "Des tasses, des plats, de la porcelaine...", énumère-t-il. "On a aussi des souvenirs, des photos, des magazines. Tous les objets que vous pouvez imaginer, on les a. Peu importe où vous regardez, il y a forcément une photo de la reine".

Le café possède plus de 900 items à l'effigie de la famille royale.

Depuis la mort d'Elizabeth II, les clients sont de plus en plus nombreux chaque jour à venir prendre un café ou un thé dans cette atmosphère empreinte de royauté. "C’est naturel pour les gens de venir ici, juste pour être entourés d’images de la reine. C’est assez réconfortant pour certain de passer du temps ici à se souvenir d’elle et à célébrer sa vie. En plus, comme elle est beaucoup venue à Stafford, beaucoup de personnes ont de jolies histoires à raconter sur elle", ajoute Kris.

Un cahier de condoléances a également été installé au fond du café.

Une tasse de thé entre les mains, Maggie laisse son regard se perdre sur une photo de la reine. "Elle nous manque déjà. Il y a beaucoup de souvenir ici, c’est une atmosphère très agréable pour lui dire au revoir". Le café a même envoyé une invitation au nouveau roi Charles III pour lui proposer de venir se recueillir.