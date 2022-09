Carnet de bord, jour 7 - Mort d'Elizabeth II : l'hommage d'un club de tricot à la défunte reine

Une semaine après la mort d'Elizabeth II, les hommages vont bon train outre-Manche et au-delà. A Stafford, dans le nord des Midlands, un club de tricot a mis à profit son savoir-faire pour participer à cet hommage national.

Lynn, l'une des habitantes de Stafford et membre du club en question enfile une drôle de sculpture en laine multicolores, ornés de cœurs et de rubans noirs, sur sa boite aux lettre. Une confection originale, à l'effigie de la reine, conçue dans ce club de tricot. "Vous avez la couronne et de ce côté-là, un cœur en violet royal avec les dates de notre belle reine brodées. Et enfin, notre ours Paddington avec son drapeau !", montre-t-elle.

Le club se réunit tous les mardis soir dans ce salon pour tricoter.

Nina Droff/Europe 1

Après avoir entendu la nouvelle du décès de la reine, Lynn n’a pas hésité une seconde avant de sortir ses aiguilles. "J’ai tout de suite appelé mes amies en leur disant que ça serait bien de faire un hommage. Je les ai invitées chez moi et on s’est tout de suite mises à tricoter des couronnes multicolores", avoue-t-elle.

Du tricot tout le week-end pour équiper toute la ville

Les couvre boite aux lettres ont été placés à des endroits stratégiques de la ville afin qu’un maximum de personnes puisse tomber dessus et que la reine ne soit jamais oubliée. "Les gens qui passent devant ou qui envoient une lettre, ça les fera penser à la reine. Moi j’ai connu la reine toute ma vie, mais j’ai une petite fille de 3 ans et j’ai envie qu’elle se souvienne de la reine aussi, d’une façon un peu originale", développe Lynn.

Le club prévoit de tricoter tout le week-end afin d'installer ces couvre boites aux lettres partout dans la ville pour les funérailles de l'Elizabeth II qui se tiendront lundi.