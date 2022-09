«Ça vaut le coup» : à Londres, une file d'attente sans fin pour voir le cercueil d'Elizabeth II

Une file d'attente sans fin. Devant Westminster Hall, où est exposé le cercueil de la reine, des milliers de personnes attendent leur tour pour dire adieu à Elizabeth II. Sur Lambeth Bridge, à quelques centaines de mètres du Parlement, ils sont encore nombreux dans la queue. Vêtu d'un gros blouson, voire d'une couverture de survie sur les épaules, les yeux rougis de fatigue et parfois portant un élégant costume, tous sont venus pour saluer une dernière fois, celle qui fut leur reine pendant plus de 70 ans.

"Nous avons rejoint la file à minuit, à côté de la tour de Londres. On pas eu faim ou froid cette nuit. En réalité, nous nous sommes fait des amis", raconte une Britannique au micro d'Europe 1. "Ça vaut le coup d'attendre, sans aucun doute. La reine mérite cette attente", rajoute sa voisine dans la queue.

"C'est important de le faire"

Et aux côtés des Anglais, de nombreux touristes ont fait le déplacement jusqu'à Londres pour vivre ce moment historique. "On est là depuis minuit. On en peut plus et ils disent que c'est encore long", expliquent Ludivine et Carline. "Il faut le prendre comme une expérience. Mais ils ne fait pas froid, il ne pleut pas. Et puis, je pense que ça reste une icône, que c'est un peu la grand-mère de tout le monde, donc oui c'est important de le faire", ajoutent les deux Françaises.

Aux côtés de la foule, les stewards en gilet jaune discutent avec les anonymes et les encouragent à patienter encore un peu pour tirer une dernière référence, devant la reine d'Angleterre.