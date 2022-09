Funérailles d'Elizabeth II : pourquoi la reine sera inhumée à Windsor

Après les funérailles d'État à Londres, le cercueil de la reine Elizabeth II rejoindra le château de Windsor où elle sera inhumée. Une nouvelle cérémonie qui aura lieu dans l'intimité, à la chapelle Saint-Georges où une partie de la famille royale repose déjà. Stéphane Bern, spécialiste de la monarchie, fait le point sur cette dernière étape de la journée pour Europe 1.

Un choix de la reine

"En fin de journée, la dépouille de la reine Elizabeth va arriver à la chapelle Saint Georges. Après la cérémonie religieuse, on va la descendre dans la crypte pour le mettre sous la chapelle dans laquelle sont déjà inhumés George VI et Elizabeth, ses parents, et les cendres de sa sœur Margaret", souligne Stéphane Bern au micro d'Europe 1. "Dans la crypte, il y a aussi ce qu'on appelle la voûte royale. Et à l'intérieur, c'est une sorte de grande armoire à sarcophages. Et dans ces sarcophages, il y a notamment le corps du prince Philip, duc d'Edimbourg, qui est décédé au mois d'avril 2021 et qui attendait que son épouse la rejoigne au tombeau."

Et c'est la reine elle-même qui a choisi de reposer à Windsor. "Mais elle aurait pu demander à être à Frogmore, là où il y a la reine Victoria, son aïeule. Elle aurait aussi pu être à Westminster Abbey, où il y a Marie Iere, Elizabeth Iere et Marie Stuart. Les souverains britanniques ont choix du lieu de sépulture", rappelle le spécialiste de la monarchie. La dernière étape sera de "déposer Elizabeth II sous cette chapelle. Parce que, en réalité, dans la famille royale britannique, on n'enterre pas les membres de la famille royale, on les dépose dans la crypte. Il y aura évidemment une pierre tombale visible dans la chapelle latérale. À côté de celles de George VI et Elizabeth seront apposées celles d'Elizabeth II et Philippe", conclut Stéphane Bern.