Carnet de bord - Mort d'Elizabeth II : la ville meurtrie d’Aberfan pleure sa reine

Au milieu du cimetière aux dizaines de tombes noirs et grises, deux lignes de tombes blanches surmontées par des arches attirent l’œil. Ces tombes sont celles des 116 enfants et 28 adultes qui ont péri dans la catastrophe d’Aberfan, au Pays de Galles, en 1966. Un terril de charbon et de déchets de la mine s’est effondré et a balayé l’école et les maisons en contre-bas.

© Nina Droff/Europe 1

Mais depuis la mort de la reine, la plupart des fleurs sont déposés devant un arbre planté par la reine, à l’occasion du 50ème anniversaire de la catastrophe. "Merci pour votre soutien aux familles d’Aberfan", peut-on lire accroché à un bouquet, une façon pour les habitants de rendre hommage à la femme qui les a tant soutenus dans cette épreuve.

Des souvenirs qui remontent à la surface

James, habitant de la ville depuis son plus jeune âge, se souvient parfaitement de sa venue après la catastrophe, il y a presque 60 ans. "Le terril a complètement englouti l’école et les deux rues en bas là-bas, raconte-t-il, le regard encore hanté par les souvenirs. "La reine est venue nous voir une semaine après ça. Elle était vraiment très émue."

© Nina Droff/Europe 1

Bouquet de fleurs à la main, Liza, elle, n’a qu’un souvenir très flou de la venue de la reine, mais elle le chérit avec beaucoup d’émotion. "Je me rappelle juste l’avoir vu passé en voiture. J’étais toute petite. Je me suis juste dit qu’elle était très belle. Mais après au fil des années, je me suis mise à l’aimer et à la respecter."

Une gratitude éternelle

A l’époque, on avait été reproché à la reine de ne pas être venue plus tôt, d’avoir attendu, mais ça n’a plus d’importance pour les habitants, comme Chris. "Elle a dit qu’elle regrettait toujours de ne pas être venue plus tôt. Mais, elle est venue, et revenue. C’est ce qui compte." Tout au long de sa vie, la reine Elizabeth II est revenue de nombreuses fois saluer la mémoire des martyrs d’Aberfan, comme en témoignent les nombreuses plaques commémoratives à son nom, éparpillées un peu partout entre les maisons vétustes du village. Elle s’était même liée d’amitié avec certaines mères endeuillées.

"Elle est venue déposer des fleurs dans le cimetière, dans le jardin du Souvenir. Elle a planté un arbre ici, et la dernière fois elle a ouvert le centre communal là-bas. Tout le monde est vraiment très triste", soupire James, en pointant du doigt le centre, inauguré par la reine en 2010.

© Nina Droff/Europe 1

Liza garde tout de même le sourire, préférant se rappeler du meilleur de la souveraine. "Nous nous souviendrons toujours d’elle avec énormément de gratitude, pour ce qu’elle a fait pour nous." A présent, ils espèrent que le roi Charles viendra lui aussi se recueillir au cimetière d’Aberfan.