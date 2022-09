Carnet de bord jour 9 - Mort d'Elizabeth II : à Chester, un café se prépare aux funérailles

Devant le comptoir du café du Storyhouse, deux grands écrans ont été installés, ainsi que des dizaines de tables, de chaises, de fauteuil. Objectif : Le but rendre l’atmosphère la plus chaleureuse possible pour la diffusion des funérailles. "Il n’y aura pas de limitation de place, donc les gens pourront aller et venir comme ils veulent. Nous servirons aussi gratuitement du thé ou du café. L’idée est que les gens se sentent en à l’aise ici", explique Nancy Davies, responsable de la communication. Une façon selon elle, de faire face ensemble à la nouvelle.

"Merci madame" peut-on lire sur la devanture du café-librairie.

Crédits photos : Nina Droff

"C’est un élément historique, ça nous paraissait essentiel de le diffuser. Aussi pour ceux qui sont tristes ou seuls, peut-être des personnes âgées qui ne veulent pas regarder ça tout seul, ils peuvent venir ici pour être entourés par d’autres personnes."

"Marque de respect"

Aubrey et ses amis, elles, ont déjà prévu de s’y rendre. Les jeunes Anglaises ne manqueraient ce moment pour rien au monde. "On va venir regarder, c’est sûr. Avec nos familles. C’est une marque de respect envers la reine. Elle a été une femme incroyable, une reine brillante, tout ce qu’on rêvait. Toute ma vie, je n’ai connu qu’elle…"

Après les funérailles, le groupe prévoit d’ailleurs de se retrouver pour lever leurs verres en l’honneur de leur souveraine.