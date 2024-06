Un mort, 4 blessés dans une fusillade lors d'un mariage en Moselle

Une personne a été tuée et quatre autres blessées dans une fusillade lors d'un mariage à Thionville, en Moselle, dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris de source policière. Deux des blessés sont entre la vie et la mort, selon cette source. Les auteurs de la fusillade, plusieurs hommes armés et encagoulés, ont pris la fuite.

Les faits se sont produits vers 1h00 du matin dans une salle de réception où se trouvait une centaine de personnes, a précisé la même source. Selon Le Républicain lorrain, les assaillants étaient lourdement armés. "De nombreuses douilles ont été découvertes sur les lieux", écrit le quotidien régional.

>> Plus d'informations à suivre...