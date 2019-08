INFO EUROPE 1 - Paris : le cambrioleur récupérait les clés dans les boîtes aux lettres

INFO EUROPE 1

C'est un conseil de prudence, maintes fois martelé par les autorités : ne laissez pas la clé de votre logement dans votre boîte aux lettres. Pourtant, bon nombre de citadins ont encore cette habitude, pratique, lorsqu'ils s'absentent. Y compris un député, lui aussi victime dans un dossier de cambriolages, dont l'auteur vient d'être présenté à la justice.

Ce genre d'imprudence profitait pleinement à un voleur professionnel, équipé d'une clé passe-partout – comme les postiers ou les livreurs – lui permettant d'ouvrir les boîtes aux lettres des immeubles. Dès qu'il y trouvait un trousseau de clés, il visitait et cambriolait l'appartement. Ce multirécidiviste fouillait aussi dans le courrier et découvrait parfois des cartes bancaires, dont il notait soigneusement les numéros pour ensuite s'offrir en ligne des nuits d'hôtel ou des séjours à l'étranger, selon les informations recueillies par Europe 1.

Plus de 100.000 euros de préjudice

Au total, cet homme aurait commis plus de 70 cambriolages et piraté des dizaines de cartes de paiement pour plus de 100.000 euros de préjudice. En perquisition, les policiers de la sûreté territoriale parisienne ont retrouvé quantité d'objets volés et même les clés de certains appartements dévalisés plusieurs fois.

Si les victimes ont parfois été imprudentes, le voleur a lui aussi commis une erreur. Il a été confondu par ses empreintes digitales, négligemment laissées sur le lieu d'un de ses méfaits. Interpellé, placé en garde à vue, il a été présenté à la justice, le jour de ses 50 ans. Il a déjà été arrêté et condamné pour de multiples délits. Cette affaire intervient alors que le nombre de cambriolages est en hausse sensible depuis le début de l'année 2019 à Paris (+10% environ).