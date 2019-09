Attaque à Villeurbanne : ce que l’on sait du suspect

Les faits se sont produits samedi vers 16h30. Un homme armé d'un couteau et d'une fourche de barbecue s'en est pris aux passants à une sortie de métro de Villeurbanne, tuant un jeune de 19 ans et blessant huit autres personnes, dont trois se trouvent entre la vie et la mort. L'auteur présumé de cette agression a été arrêté et placé en garde à vue mais il est encore difficile de comprendre ses motivations.

Un demandeur d’asile afghan

Devant enquêteurs, cet homme de 33 ans a d’abord cherché à dissimuler son identité avant de donner la bonne qui a pu être vérifiée grâce à la photo de de son passeport qui confirme qu’il est afghan et demandeur d’asile.

Cet homme est totalement inconnu des services de police français, y compris des renseignements et a montré Peu de coopération pendant les premières heures de garde à vue. Les enquêteurs de la police judiciaire de Lyon n’ont pas dessellé de motivations religieuses ou terroristes et c’est le parquet de Lyon qui mène l’enquête et non parquet national antiterroriste.

Il va falloir remonter le temps dans les jours qui ont précédé l’attaque pour comprendre ce qui a pu déclencher ce passage à l’acte. Le meurtrier était équipé de deux armes : un couteau et une sorte de grande fourchette à barbecue dont il a fait usage sur 9 personnes avant d’être désarmé par des passants. Parmi les 9 blessés, 3 se trouvent toujours entre la vie et la mort.