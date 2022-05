Un homme poignardé à mort en pleine rue près de Perpignan

Un homme d'une quarantaine d'années a été retrouvé mort mardi dans une rue de Trouillas, un village près de Perpignan, portant des traces de coups de couteau, a-t-on appris auprès du parquet. Une enquête pour meurtre a été ouverte et le colocataire de la victime a été interpellé et placé en garde à vue, a indiqué à l'AFP le procureur de Perpignan, Jean-David Cavaillé.

Les habitants ont découvert le corps en pleine rue

Des habitants du village ont découvert le corps en pleine rue et la victime présentait des blessures au flanc et dans le dos, selon la gendarmerie. Le lieu du crime a été gelé afin de permettre le travail de la cellule d'identification criminelle. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Perpignan et à la section de recherche de Montpellier.

Il y a deux jours, un autre fait divers impliquant la mort d'une personne a eu lieu à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Un homme de 20 ans a été tué par balles samedi soir à Marseille, et un autre de 17 ans blessé, dans ce qui ressemble à un nouveau règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants, avait appris l'AFP de source policière.