Pascal Praud et vous - Meurtre de Philippine : «Les Français sont en train de pleurer (...) mais ils sont allés voter Mélenchon», lance un auditeur

Le meurtre de Philippine continue de faire réagir les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous. Frédéric, boucher, s'est exprimé ce lundi sur Europe 1 en dénonçant le positionnement de la gauche, notamment sur les OQTF, statut du principal suspect du meurtre de la jeune fille. "Les Français, je ne les supporte plus. Une fois de plus, il sont en train de pleurer, ils vont mettre des bougies, des nounours (à leur fenêtre, ndlr), mais ils sont allés voter Mélenchon (...) On a les élus qu'on mérite", a-t-il regretté. "Je dis aux Français : 'vous voulez vivre mieux ?' Il faut avoir un peu plus de courage et aller au bout des choses", a-t-il conclu.