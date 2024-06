Employée de maison, Fabienne, 57 ans, vit avec ses deux enfants mais sans percevoir de gros revenus. Cette auditrice d'Europe 1 est intervenue lundi dans l'émission Pascal Praud et vous pour répondre à ce que lui a conseillé la tête de liste de la majorité présidentielle, Valérie Hayer, pour réduire ses dépenses quotidiennes. Par ailleurs, elle redoute quand le moment sera venu pour elle de quitter le monde du travail. "La seule chose qui me stresse, c'est quand je ne pourrai plus travailler et que je vais avoir 1.000 euros de retraite. Ça, j'y pense quand même un peu", confie Fabienne à Pascal Praud.