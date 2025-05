Kamel Daoud : «Persécution judiciaire», «mauvais arabe en France»... Ses confidences au «Figaro»

Visé par deux mandats d'arrêt internationaux émis par l'Algérie et une plainte en France, l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud, accusé par une femme d'avoir volé son histoire pour son roman Houris, a dénoncé lundi "une forme de persécution judiciaire" auprès du journal Le Figaro. Le lauréat du prix Goncourt en 2024 a également estimé que ces poursuites étaient "une façon de l'enfermer dans un labyrinthe de procédures".

Kamel Daoud dit avoir l'impression d'être "un mauvais arabe en France"

Le fil rouge de son interview accordée au Figaro repose sur un sentiment d'"arabe victimaire" qui vit dans "la haine de la France". Il critique le régime algérien qui lui reproche le thème de son roman récompensé au Goncourt. Victime de persécution judiciaire en Algérie, Kamel Daoud s'en prend aussi au traitement médiatique en France et cible, sans les nommer, des médias comme Libération, Le Monde ou Mediapart.

"En Algérie, on vous rejette en vous considérant comme un suppôt de la France. En France, on vous dicte le bon rôle du bon Algérien. On vous fait croire que vous êtes une victime. Parfois, à ces gens, j'ai envie de répondre que je peux me défendre, que je sais parler français et même mieux qu'eux", répond l'écrivain, coupable selon ses termes d'être "un traître en Algérie et un mauvais arabe en France".