«Cette essentialisation des Français juifs est inacceptable» : Aurore Bergé dénonce les propos de Thierry Ardisson sur Gaza

Invitée ce mardi de La Grande interview Europe 1-CNews, Aurore Bergé a réagi aux propos de Thierry Ardisson sur France 2 samedi soir dernier. Sur le plateau de l'émission Quelle Époque! présentée par Léa Salamé, l'animateur a comparé Gaza à Auschwitz. Des phrases inacceptables pour la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes.

La Licra et le Crif ont condamné dimanche les propos tenus la veille par l'animateur et producteur Thierry Ardisson sur France 2 comparant Gaza à Auschwitz, des propos pour lesquels il a demandé pardon, dimanche, auprès de "ses amis juifs".

Gaza, "c'est Auschwitz, voilà, c'est tout ce qu'il y a dire", a déclaré Thierry Ardisson samedi soir dans l'émission Quelle Époque! présentée par Léa Salamé, faisant référence au camp de concentration et d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Des propos vivement critiqués par Aurore Bergé, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, invitée de La Grande Interview Europe 1-CNews ce mardi.

"La Shoah ne peut en aucun cas être banalisée"

"Il y a deux choses qui m'ont choqué sur les déclarations. Il y a évidemment ce parallèle qui est fait entre Gaza et Auschwitz. La Shoah, c'est-à-dire cette volonté industrielle d'exterminer en masse un peuple, une identité, une culture, ne peut en aucun cas être banalisée. Et puis, il y a une autre partie de la phrase qui est de parler des juifs", dénonce-t-elle au micro de Sonia Mabrouk.

Sur le plateau de Quelle Époque!, Thierry Ardisson a déclaré que les juifs étaient responsables de la situation. Mais l'animateur s'est repris en nommant "les Israéliens". "Cette essentialisation des Français juifs, comme s'ils étaient responsables depuis la France de la situation internationale, de la condition humanitaire dramatique à Gaza, est inacceptable", dénonce Aurore Bergé.

Des propos qui "nourrissent l'antisémitisme"

Pour la ministre, ces propos "nourrissent l'antisémitisme". "D'ailleurs, un certain nombre de lanceurs d'alerte sur la lutte contre l'antisémitisme disent que depuis, ils sont soumis à des centaines et des centaines de messages antisémites et de menaces qu'ils n'arrivent même plus à réguler sur les réseaux sociaux", rapporte-t-elle.

Face à cela, la ministre appelle à être "très vigilant". "En aucun cas, les Français et les juifs ne peuvent être responsables et être tenus pour responsables de la politique israélienne", conclut-elle.