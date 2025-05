SONDAGE - 72% des Français estiment que «notre société a engendré une fabrique de barbares»

Selon un sondage CSA, publié ce mercredi et réalisé pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche, 72% des Français estiment que "notre société a engendré une fabrique de barbares". Ce constat est le résultat des derniers événements dramatiques survenus en France, avec notamment des tentatives d'enlèvement et une rixe dans un tribunal de Bordeaux.

La France en proie à une vague de violence. Ces dernières semaines, l'Hexagone a été le théâtre de nombreux drames. Invité de La Grande interview Europe 1-CNews, ce mercredi matin, Bruno Retailleau a rappelé ces tristes événements survenus sur le territoire.

"Une adolescente tuée, assassinée à coups de couteau dans un lycée, un fidèle assassiné dans une mosquée, une rixe entre bandes dans un tribunal de Bordeaux, un sapeur-pompier renversé à quelques mètres de son centre de secours", a listé le ministre de l'Intérieur. Face à ce malheureux constat, une question se pose : notre société a-t-elle engendré une fabrique de barbares ?

Et, selon un sondage CSA réalisé pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche, publié ce mercredi, une majorité de Français (72%) est d'accord avec cette idée.

La droite unanime, la gauche plus partagée

En revanche, cette tendance est plus flagrante selon la proximité politique. Par exemple, au sein du Rassemblement national (extrême droite), ils sont 91% à penser que la société française a engendré une fabrique de barbares. Un avis partagé par Les Républicains (89%).

Cependant, à gauche (51%), même si la majorité est d'accord avec la droite, les avis semblent plus partagés. Du côté de la France insoumise, ils sont seulement 54% à valider cette idée. Dans le sondage, seul l'EELV (40%) est en désaccord.

Les femmes plus inquiètes que les hommes

Dans le détail, on constate que les femmes (76%) ont plus tendance à penser cela que les hommes (66%). De même au niveau des tranches d'âge, où les plus de 50 ans sont 75% à estimer que la société française a engendré une "fabrique de barbares". Tandis que les moins de 35 ans (69%) ne semblent pas autant affectés par la question, même si le taux atteint 72% chez les 18-24 ans.

En ce qui concerne les catégories socioprofessionnelles, que ce soit chez les inactifs (73%) comme chez les plus défavorisés (76%), la société française a bien une responsabilité dans la prolifération des délinquants sur le territoire. Au niveau des plus favorisés (65%), la tendance est la même malgré des avis plus partagés.

Concrètement, face aux derniers événements survenus dans le pays, l'ensemble des Français partagent l'idée que cette multiplication de la délinquance a été engendrée par la société française. Un point sur lequel souhaite batailler Bruno Retailleau. Mais le ministre de l'Intérieur s'est défendu au micro de Sonia Mabrouk.

"On ne peut pas me demander en six mois de régler des décennies de laxisme", a-t-il insisté. Le dossier ne sera donc pas facile à gérer pour le locataire de Place Beauvau.