Samedi, un pompier volontaire a été gravement blessé après avoir été percuté lors d'un rodéo urbain à Évian-les-Bains, en Haute-Savoie. Alors que son pronostic vital est toujours engagé, sur place, les habitants sont encore choqués d'un tel drame et dénoncent le manque de respect des jeunes envers l'autorité.

Leur mission, nous protéger. Les pompiers trop souvent pris pour cible. Avec 1.400 agressions recensées l'année dernière, un de ces pompiers volontaires est toujours entre la vie et la mort, percuté samedi lors d'un rodéo à Évian-les-Bains. L'automobiliste âgé de 19 ans a été mis en examen lundi pour tentative de meurtre. Placé en détention provisoire, il conteste avoir agi délibérément, affirmant avoir paniqué. Sur place, les habitants sont encore bouleversés.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"L'éducation des jeunes, à l'heure actuelle, il n'y a plus rien"

Cette mise en examen, les habitants l'attendaient. Pour Sophie et Stéphane, qui habitent à côté de la caserne des pompiers, là où ont lieu régulièrement les rodéos, ce qu'il s'est passé samedi est inadmissible. "L'incompréhension et de la colère. Ce n'est pas juste quoi. Les pompiers, on doit les respecter, c'est quand même important. On sait l'action qu'ils mènent, ils sont toujours là, dévoués pour nous aider", déplore le mari au micro d'Europe 1.

À lire aussi Un rodéo urbain rassemblant 3.000 personnes stoppé après une intervention policière à Bordeaux

"J'espère qu'il va être puni, puis lourdement parce que ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Nos pompiers sont là pour nous sauver, pour nous protéger, donc oui, ça fait de la peine que les jeunes ne respectent pas ça. Parce que l'éducation des jeunes, à l'heure actuelle, il n'y a plus rien", s'indigne la femme.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

24 plaintes déposées par les pompiers de Haute-Savoie

Les pompiers sont, eux, très choqués par ces actes de violence à répétition dont ils sont victimes, explique Martial Saddier, président du conseil d'administration des pompiers de Haute-Savoie. "Samedi, il y a eu une volonté délibérée de tuer. Ce n'est plus possible ces agressions permanentes contre les élus, contre les pompiers, contre les gendarmes, les forces de police. Tout ce qui incarne une forme d'autorité, une forme de règle, est aujourd'hui combattu, voire une tentative d'élimination", constate-t-il avant d'ajouter que "cette société ne peut pas continuer de fonctionner comme ça".

L'an dernier, 24 plaintes ont été déposées par les pompiers de Haute-Savoie pour des faits d'agression dont ils ont été victimes en intervention.