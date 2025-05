Pascal Praud et vous - Emmanuel Macron sur TF1 : la question référendaire que le président se doit de poser, selon Alexandre Jardin

Emmanuel Macron répondra aux questions de personnalités et de Français ce mardi soir sur TF1. Alors que l'annonce d'un référendum est évoquée ici et là, l'écrivain Alexandre Jardin donne dans l'émission "Pascal Praud et vous" la question que le chef de l'État se doit de poser aux citoyens. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.