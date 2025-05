«C'est glaçant de voir ça» : en Isère, les narcotrafiquants font de la pub en déposant des flyers dans les boîtes aux lettres

Le narcotrafic prend de l'ampleur et s'étend même jusqu'aux campagnes françaises. Pour attirer les clients, les dealers redoublent d'effort et... d'audace. Les habitants de la commune de Four en ont fait l'expérience, en découvrant de curieux tracts dans leur boîte aux lettres.

À Four, petit village de 1.700 habitants en Isère, des dépliants faisant de la publicité pour le point de deal de la ville voisine ont été distribués la semaine dernière dans les boîtes aux lettres. Sur ces dépliants figurent aussi les produits qu'on peut y acheter et leur prix.

Un produit comme un autre

Très attrayant, le flyer arbore des personnages de BD, rappelant la publicité pour des pizzas. Ici, toutefois, le client ne peut commander ni "Reine" ni "Quatre Saisons", mais du cannabis, vendus sous différentes formes avec photos à l'appui, explique le maire du village, Jean Papadopoulo.

"Vous avez le poids et le montant. Par exemple, "le mousseux, 8 grammes, 20 euros". Ou "le dry, 7 grammes, 20 euros". Et puis il y a une adresse à Villefontaine, celle du point de deal, j'imagine. C'est glaçant de voir ça : là, maintenant, vous commandez la drogue avec un système équivalent avec celui pour commander la pizza à la pizzeria en face de la mairie. C'est ça qui est terrible !", s'exclame-t-il, choqué.

Les habitants du village, ayant trouvé le prospectus dans leur boite aux lettres, n'en reviennent pas eux non plus. "C'est navrant. Maintenant, on prend conscience qu'on n'est plus à l'abri. On pensait qu'on serait épargné dans nos petites communes. Et ben, non...", s'indigne l'un des habitants. "Ça fait peur. Vraiment, c'est incroyable qu'on puisse trouver ça dans nos boites aux lettres !", témoigne un autre, scandalisé.

Très vite alertés par la mairie, les gendarmes se sont rendus à l'adresse indiquée sur le flyer, à Villefontaine, à un quart d'heure du village. Ils ont ainsi procédé à trois interpellations.