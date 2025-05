Pascal Praud et vous - Discours engagés au Festival de Cannes : «Ces acteurs donnent la morale mais ne vivent pas forcément la vie des autres»

Le Festival de Cannes 2025 s'est ouvert mardi soir, avec une cérémonie marquée par des prises de parole engagées des acteurs. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, l'animateur revient sur ces propos. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Laurent Lafitte, Juliette Binoche, Leonardo DiCaprio, Robert de Niro : tous ces acteurs ont pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes 2025, et ont tous eu des propos engagés. Dans son émission Pascal Praud et vous, l'animateur remet en perspective ces discours où "tout ce qui a été dit est très juste et même incontestable". "Est-ce que cela a sa place dans une cérémonie d'ouverture ? Est-ce aux acteurs de dire ces paroles-là, sachant que ces acteurs eux-mêmes donnent la morale mais ne vivent pas forcément la vie des autres ?", s'interroge-t-il toutefois.