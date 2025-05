Pascal Praud et vous - Le conflit Israël-Hamas évoqué dans «Quelle époque !» : «On essaie de faire passer le 7-Octobre comme un point de détail»

Dans l'émission "Quelle époque !" diffusée ce samedi soir, les invités de Léa Salamé ont condamné les actions d'Israël à Gaza, sans réelle contradiction. Franck Tapiro, invité de "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures, estime que le 7-Octobre est devenu "un point de détail". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

"Le téléspectateur doit avoir la contradiction sur le plateau, et il doit savoir qui parle" : Pascal Praud pointe du doigt la séquence dédiée au conflit entre Israël et le Hamas dans l'émission Quelle époque ! diffusée samedi soir. Tout comme Franck Tapiro, communicant, qui estime dans l'émission Pascal Praud et vous qu'"on essaie de faire passer le 7-Octobre comme un point de détail dans l'Histoire entre Israël et les Palestiniens".