La chapelle Sixtine, «lieu de pèlerinage» pour les fidèles, retrouve son public

Quatre jours après la nomination historique du pape Léon XIV, la chapelle Sixtine a rouvert ses portes ce lundi. Pour les visiteurs et fidèles chrétiens, venus en nombre admirer les fresques de Michel-Ange, il s'agit également de marcher sur les traces des cardinaux s'y étant réunis pour le conclave.

Le conclave se réunissait il y a moins d'une semaine au sein de la chapelle Sixtine pour élire le nouveau pape. Quatre jours après la nomination de Louis XIV à la tête de l'Église catholique, la fameuse chapelle a rouvert ses portes au public, suscitant un engouement d'autant plus fort après une semaine historique.

Lieu de recueillement

"C'est très émouvant, on a l'impression en fait de vivre l'Histoire" confient Jacqueline et Martine à la sortie des musées du Vatican. Toutes deux ferventes catholiques, elles se trouvaient à Rome lors de l'élection de Léon XIV et tenaient absolument à venir sur les traces des cardinaux dans la chapelle Sixtine.

Premier jour de réouverture, "c'est lourd de sens" assurent-elles au micro d'Europe 1. Pour l'occasion, elles sont passées dans l'endroit où les cardinaux ont "vécu un moment historique pour le monde, pour l'humanité".

Au sein de la chapelle, des dizaines de visiteurs lèvent les yeux vers le plafond et la fresque, chef-d'œuvre de Michel-Ange. Robert explique, de son côté, avoir tenté de se refaire le film du conclave, en essayant de se "souvenir des images du conclave". Accompagné, il raconte avoir "marché dans la chapelle en imaginant la scène, comment tout ça s'est passé". Puis "c'est là que le pape a été élu, c'est fou" s'enthousiasme-t-il.

Un peu plus loin, dans la foule compacte, Frederica et Charles ferment les yeux quelques instants. Chrétiens, ils sont venus "prier" car selon eux, "c'est une sorte de pèlerinage de pouvoir venir dans ce lieu saint après tout ça". Le jeune homme espère également pouvoir se recueillir sur la tombe du pape François avant son départ d'Italie.