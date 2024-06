Dans un reportage diffusé pendant le débat d'Europe 1 et CNews pour les élections européennes jeudi soir, Fabienne, employée de maison avec peu de revenus, expliquait ses difficultés à se déplacer en voiture en raison du carburant trop cher. La tête de liste pour la majorité présidentielle, Valérie Hayer, lui a alors conseillé d'acheter un véhicule électrique. "Je me suis dit, en fin de compte, on ne m'a pas écouté (...) Elle me propose une voiture électrique que je ne peux pas me payer", a affirmé Fabienne dans l'émission Pascal Praud et vous.