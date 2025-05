Élection du pape : à Marseille, les fidèles fiers d'avoir un cardinal, Monseigneur Jean-Marc Aveline, au conclave à Rome

Le conclave a commencé au Vatican ce mercredi après-midi. Si le monde entier a les yeux rivés sur la place Saint-Pierre, il y a des villes où la population a une attention toute particulière sur le vote, celles qui ont leur cardinal au sein de ce conclave. C'est le cas de Marseille avec Monseigneur Jean-Marc Aveline.

"Un homme remarquable avec qui on passe de très beaux moments"

Et s'il y a un bien un endroit où il est certain de faire l'unanimité, c'est ici, à la sortie des paroisses : "Je crois que tous les Marseillais aimeraient que ce soit lui", confie cette fidèle. Une fierté particulière également pour les religieux comme le Père Brunet : "Ah bah, on est touché parce qu'évidemment notre évêque est au conclave. On avait déjà vécu ça en 2005 avec le cardinal Panafieu. Donc là, aujourd'hui, on le vit bien avec Monseigneur Aveline. Et bien sûr, on est très touché".

Jean-Marc Aveline a grandi et fait ses études à Marseille. Il est réputé proche de ces paroissiens qui croient en lui : "Il est adorable, un homme remarquable avec qui on passe de très beaux moments. Monseigneur Aveline, il a ses chances ? Absolument".

Des qualités qui pourraient faire la différence : "C'est un homme d'ouverture, de progrès, de conscience. Il est posé, je crois qu'il nous faut quelqu'un de cette trempe. À la fois solide, campé, mais en même temps ouvert et multiconfessionnel dans l'approche". Mais il a un défaut majeur : "Il commence à faire des progrès en italien".

L'italien, une langue qu'il ne maîtrise pas, ce qui pourrait jouer en sa défaveur lors de ce conclave.