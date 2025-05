Après la victoire du PSG mercredi soir face à Arsenal, des débordements ont éclaté dans la capitale en marge des célébrations de la qualification du club en finale de la Ligue des champions. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", Reda Belhaj s'attend à de nouvelles difficultés en cas de victoire le 31 mai prochain. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Quarante-sept personnes ont été interpellées mercredi soir à Paris, après la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions aux dépens d'Arsenal. Reda Belhaj, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France, estime dans l'émission Pascal Praud et vous que la sécurisation de la capitale pourrait être davantage complexe en cas de succès en finale, le 31 mai prochain. "On ne va pas pouvoir gérer, même à 3.000 forces de l'ordre. Si Paris gagne, je vous garantis que ça va être compliqué sur les Champs-Élysées et dans Paris", s'inquiète-t-il sur Europe 1.