Inondations : la ville de Cannes prise au dépourvu après un violent épisode de pluie

Tout est allé très vite. Selon les premiers relevés, il est tombé en douze minutes environ 18 litres d'eau au mètre carré sur Cannes. Un couple de retraités cannois a assisté, médusé, au déluge. "Vers 7 heures du matin. Ça tombait. Mais là, ça s'est calmé", explique soulagée la conjointe.

Dans certaines rues de la ville, particulièrement sur le boulevard de la République, en pente, où s'écoulent des pluies venant des hauteurs de Grasse et Cannes, il faut pomper l'eau, écoper et nettoyer. Le sol est boueux, les caves et rez-de-chaussée sont inondés, des véhicules ont été même charriés par l'eau.

Vigilance jaune ce lundi dans les Alpes-Maritimes et dans le Var

Un commerçant s'étonne du manque de réactivité des autorités. "Il n'y a eu aucune anticipation au niveau des services météo qui ont dit 'il y a peut-être de la grêle demain matin' et d'un coup, ça a été un déluge. C'était tout blanc pendant dix minutes. C'est un truc de fou, il y a eu beaucoup d'eau en très peu de temps", déplore-t-il au micro d'Europe 1.

Coup de gueule également de David Lisnard, le maire de Cannes, qui pointe du doigt les défaillances de la préfecture des Alpes-Maritimes et des organismes météo. "On le sait, ces phénomènes-là sont très complexes. Il y a des prévisionnistes qui font énormément d'années d'études, on a des phénomènes d'aérologie, de saturation des sols, etc... Mais malgré tout, le manque d'anticipation a été criant de la part de Météo-France. On aurait au moins dû être en vigilance orange, voire rouge", se défend Yann-Vari Lécuyer, directeur général adjoint des services aménagement urbain de la Ville de Cannes.

La seule bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés ce lundi matin, uniquement des dégâts limités. Tout le monde se souvient du 3 octobre 2015 où plusieurs personnes, suite à de fortes pluies, étaient mortes dans la région, notamment à Cannes, sur le boulevard de la République. Météo France a placé les départements des Alpes-Maritimes et du Var en vigilance jaune orage et pluie-inondation ce lundi.