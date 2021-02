EN DIRECT - Coronavirus : les experts de l'OMS vont s'exprimer à Wuhan

EN DIRECT

D'où vient précisément l'épidémie de Covid-19 ? La question pourrait trouver un début de réponse, mardi, avec une conférence de presse des experts de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), en mission depuis quatre semaines à Wuhan, premier foyer de la pandémie qui sévit désormais depuis plus d'un an. En France, où la pression hospitalière reste très forte, les vaccins AstraZeneca continuent d'être administrés aux soignants, tandis que leur efficacité suscite un scepticisme à l'échelle mondiale. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir : La pression hospitalière reste forte en France, où plus de 3.300 malades se trouvent en réanimation

Le préfet des Pyrénées-Orientales a saisi la justice pour faire suspendre la réouverture des musées décidée par Louis Aliot à Perpignan

L'OMS met en garde contre le pessimisme qui entoure le vaccin proposé par le laboratoire AstraZeneca

Les premiers résultats de l'enquête sur les origines de la pandémie à Wuhan sont attendus mardi

Les hospitalisations et réanimations restent en hausse en France

Les chiffres des hospitalisations et entrées en réanimation de malades du Covid-19 sur 24 heures restent à la hausse, selon les données de Santé publique France publiées lundi. Les hôpitaux accueillent ainsi 27.995 malades du Covid-19, contre 27.652 la veille, avec 1.893 admissions en 24 heures. Sur ces malades, 3.353 sont dans un service de réanimation (qui reçoivent les cas les plus graves). C'est le chiffre le plus élevé depuis le creux de 2.573 patients enregistré le 7 janvier dernier.

Sur les sept derniers jours, on compte 11.196 nouvelles hospitalisations, dont 1.805 en réanimation. Ces chiffres lissent les effets de pics et de creux quotidiens. Ils sont relativement stables depuis quinze jours, même si les autorités sanitaires craignent un afflux de malades à cause des nouveaux variants du virus.

Réouverture des musées de Perpignan : le préfet saisit la justice

Après l'annonce du maire RN de Perpignan, Louis Aliot, d'"expérimenter la réouverture des lieux culturels" avec les musées de sa ville, lundi, le préfet des Pyrénées-Orientales a saisi dans la soirée le tribunal administratif de Montpellier d'une demande de suspension des arrêtés de l'édile.

Louis Aliot avait affirmé vouloir rouvrir les quatre musées municipaux de la cité catalane dès mardi, sans attendre une décision à l'échelle nationale. "Ce n'est pas plus dangereux d'aller au musée qu'au supermarché", affirmait-il sur Europe 1 lundi soir.

A l'issue de discussion avec les professionnels de la Culture, la ministre Roselyne Bachelot a pour sa part indiqué que les musées et monuments publics et privés s'étaient montrés disposés à "vraiment assurer la sécurité d'un modèle résilient", y compris en durcissant les jauges, pour pouvoir rouvrir dès que possible, sans plus de précision. Lundi, le déblocage d'une enveloppe de soutien de 80 millions d'euros a par ailleurs été actée pour soutenir le secteur du tourisme à Paris.

"Trop tôt pour rejeter" le vaccin d'AstraZeneca, selon l'OMS

L'OMS a mis en garde lundi contre un excès de pessimisme envers le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, non recommandé au plus de 65 ans dans plusieurs pays, dont la France, et dont l'efficacité face au variant sud-africain est remise en cause - au point que l'Afrique du Sud a suspendu sa campagne d'immunisation.

"Il est beaucoup trop tôt pour rejeter ce vaccin", qui est "une partie importante de la réponse mondiale à la pandémie actuelle", a toutefois assuré Richard Hatchett, qui dirige le CEPI, la branche recherche du mécanisme Covax, mis en place par l'OMS pour tenter de garantir une distribution équitable des moyens de lutte contre le Covid-19.

En France, ce vaccin est notamment administré aux médecins, infirmiers et aides-soignants, publics prioritaires face à l'épidémie. "Si je peux éliminer le Covid basique, et que je n’ai plus qu’à faire attention aux variants, ce sera déjà une grande avancée", a confié une soignante au micro d'Europe 1.

Macron veut "accélérer" la vaccination dans les pays émergeants

Lors d'un entretien avec le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreysesus, lundi, le président français Emmanuel Macron a affirmé la nécessité d'"accélérer" le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans les pays émergents, en s'entretenant avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la

"Je suis un peu préoccupé" par cet enjeu, a déclaré le président, évoquant notamment les pays africains. Les campagnes de vaccination doivent y être lancées au cours des prochaines semaines grâce aux premières livraisons de vaccin, notamment celui de Pfizer. Elles sont financées par Covax, le dispositif de distribution de l'initiative Accélérateur ACT (Act-A), mécanisme lancé par l'ONU avec le soutien de plusieurs pays pour faciliter l'accès de tous aux vaccins et traitements.

Les premiers résultats de l'enquête de l'OMS attendus

L'équipe d'experts de l'OMS dépêchée en Chine pour tenter de découvrir les origines de la pandémie, plus d'un an après le début de la crise sanitaire, donnera une conférence de presse mardi. Cette équipe travaille depuis quatre semaines à Wuhan, où ont été rapportés les premiers cas de la maladie en décembre 2019.

Cette mission sur les origines de la transmission du virus à l'homme, jugée extrêmement importante pour tenter de mieux lutter contre une possible prochaine épidémie, a eu du mal à se mettre en place, la Chine semblant très réticente à laisser venir ces spécialistes mondiaux de diverses disciplines comme l'épidémiologie mais aussi la zoologie.

Plus de 2,3 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 2,3 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, lundi midi. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (464.831), devant le Brésil (232.170), le Mexique (166.200), l'Inde (155.080) et le Royaume-Uni (112.465).

Les mesures décidées face à la pandémie divergent en fonction de son évolution au quatre coins de la planète. Face à la progression des variants, les Pays-Bas ont ainsi annoncé un prolongement de leur couvre-feu jusqu'au 2 mars - une mesure à l'origine des pires émeutes qu'a connu le pays au cours des quarante dernières années. L'Ontario, province la plus peuplée du Canada et confinée depuis le 26 décembre, a quant à elle annoncé une réouverture partielle des commerces non essentiels à partir de mercredi, grâce à une baisse du nombre de cas de Covid-19 et des hospitalisations.