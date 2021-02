Variant : un dépistage massif organisé à Eaubonne après des cas positifs dans un collège

REPORTAGE

Alors que les variants du Covid-19 menacent la France, un collège vient d'être fermé jusqu'à la rentrée scolaire à Eaubonne, dans le Val-d'Oise, après la découverte de deux cas positifs au variant sud-africain. Pour contenir sa propagation, une opération de dépistage massif a été organisée depuis ce mardi matin par la mairie de la ville. Ce dépistage a lieu depuis 9 heures dans un gymnase, situé juste à côté de l’hôpital. Tous les habitants d’Eaubonne peuvent donc venir faire un test PCR dans de petits box installés au bord de ce qui est habituellement un terrain de basket.

Les collégiens inquiets

Les élèves du collège Jules Ferry, touché par le variant et fermé depuis lundi, sont d'ailleurs prioritaires pour réaliser ces tests, tout comme leurs parents.

Liam, 11 ans, est dans la même classe que les deux adolescents qui ont été testés positifs au variant sud-africain. Souffrant déjà de gros problèmes de santé, elle ne se dit pas forcément rassurée. "J'avais travaillé en groupe avec eux et ma meilleure amie a été testée positive, du coup on attend de savoir par quel variant elle a été contaminée. Je me sens un peu inquiète parce que je suis potentiellement positive aussi".

Un dépistage sur trois jours

C’est notamment pour rassurer les familles que la maire d’Eaubonne, Marie-José Beaulande, a souhaité la mise en place rapide d’un dépistage massif. "À l'ouverture il y avait du monde, on n'était d'ailleurs pas tout à fait en place. Mais maintenant, c'est fluide, et on est très content parce qu'on n'a pas perdu de temps sur la mise en route du centre. Tout le monde a été mobilisé : les pompiers, l'hôpital et l'ARS."

L’objectif est de tester 500 personnes d’ici à ce mardi soir, et 1.500 en tout. Pour ça, deux autres journées de dépistage sont prévues mercredi et jeudi. Et grâce à cette opération, la mairie espère obtenir une vision un peu plus précise de la situation en milieu de semaine prochaine.