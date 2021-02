L'interdiction des masques artisanaux à l'école, une mesure difficile à faire appliquer

REPORTAGE

Dans les écoles, un nouveau protocole sanitaire vient d'être mis en place pour faire face à la menace des variants du Covid-19. Dès ce lundi, les classes seront donc automatiquement fermées à partir d'un seul cas positif au variant sud-africain ou brésilien. Les personnels et enfants devront également porter des masques chirurgicaux ou en tissu de catégorie 1, ceux faits maisons étant désormais proscrits. Mais comme a pu le constater Europe 1 ce lundi matin dans une école du XVe arrondissement de Paris, la règle n'est pas vraiment appliquée.

"Avec le masque en tissu, on respire mieux"

La majorité des élèves ont en effet toujours des masques artisanaux sur le visage, plus faciles à supporter, comme l'explique Ibrahim, âgé de 10 ans. "Avec le masque chirurgical, quand on mange l'odeur reste, alors qu'avec le masque en tissu ce n'est pas la même chose. Et puis, en plus on respire mieux", explique-t-il.

Des arguments difficiles à contrer, d'autant que pour l'heure, aucune sanction n'est prévue dans le cas où un enfant ne porterait pas un masque de catégorie 1. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette mère de famille a décidé que son fils continuerait à porter celui qu'elle lui a fabriqué. "C'est déjà un peu dur pour moi de lui faire porter un masque. Le matin c'est toujours 'non lui n'est pas bien', ou 'non je préfère celui-là'. Finalement c'est comme un vêtement, il ne réalise pas que c'est pour le protéger".

Aucune consigne des écoles

Les élèves de cet établissement parisien ont donc visiblement du mal à comprendre la nécessité de porter un masque plus filtrant et, d'après leurs parents, l'école n'a donné aucune consigne particulière à propos de cette nouvelle règle. Pour le moment, ni les enseignants, ni le directeur n'ont vérifié que les enfants portaient bien des masques de catégorie 1.