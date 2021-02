Audio, webcams... Quand la technologie s'adapte au télétravail

L'épidémie de coronavirus a vu se généraliser le recours au télétravail… Et avec lui, la multiplication des réunions en distance, grâce à différents logiciels de visioconférence, et avec des outils plus ou moins performants. Si vous êtes lassés des images floues et du son fluctuant, bonne nouvelle : une nouvelle génération d’ordinateurs et d’écrans arrive, et elle est spécialement conçue pour vous mettre en valeur devant la caméra.

Des années sans évolution des webcams

Ces nouveaux équipements vont, par exemple, ajouter des lampes de chaque côté ou tout autour de l’écran. Le visage sera ainsi parfaitement éclairé en permanence : fini, le contre-jour quand on a une fenêtre derrière soi ! On améliore aussi la qualité des webcams pour obtenir une image plus flatteuse. Et il était temps, car cela fait des années que les webcams n’avaient plus vraiment évolué.

Il y a même des modèles qui intègrent jusqu’à trois webcams (pour le gros plan, le plan moyen et le plan large), ce qui donne un peu plus de choix dans la mise en scène. Ces modifications seront directement intégrées à plusieurs nouveaux modèles d'ordinateurs portables, comme ceux de NexstGo - avec trois webcams et l’éclairage autour de l’écran.

Un outil pour rendre les conversations plus compréhensibles

On commence aussi à voir beaucoup d’écrans externes qui ajoutent l’éclairage et la webcam. Certains ont même des boutons spéciaux pour lancer la visioconférence, couper le son ou verrouiller la caméra et éviter d’être filmé à son insu.

Il y a aussi du travail sur l'audio, car à la maison, on a parfois du mal à comprendre ce qui se dit en réunion. Pour y remédier, Dolby, le spécialiste de la Hi-fi, vient de créer un standard sonore réservé aux visioconférences, Dolby Voice. Il permet de supprimer automatiquement les bruits de fond et l’écho et de rendre les conversations plus compréhensibles. Quand plusieurs personnes parlent en même temps, les voix sont séparées et spatialisées, plutôt que superposées comme aujourd’hui. Une technologie qui pourrait simplifier la vie de nombreux télétravailleurs.