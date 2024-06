Débarquement : la commune de Socx rend hommage aux victimes du Lancaster, cet avion britannique abattu par les Allemands

Dans la commune de Socx, dans les Flandres, chaque année, on rend hommage aux victimes du Lancaster, l'avion britannique qui s'est écrasé en juin 1944, abattu par les Allemands. Ce samedi 1ᵉʳ juin étaient commémorés sur place les 80 ans du crash. Dans la nuit du 23 juin 1944, un bombardier anglais se crashe dans ce village des Flandres. Deux soldats britanniques sont morts. Ils reposent depuis 80 ans dans le cimetière communal de Socx.

"Devoir de mémoire"

Le sergent Oliver et le commandant Cook, dont le neveu Harry Karl, est venu exprès de Nouvelle-Zélande. "Je ne l'ai jamais connu, mais ma mère, qui était sa sœur, était très proche de lui et elle nous a toujours parlé de lui. Nous sommes étonnés de tout ce devoir de mémoire fait pour nous."

La jeune génération est sensible à cette histoire. Raphaël et à Adelys ont 8 et 10 ans. "Mon arrière-grand-mère avait vu l'avion se crasher de loin. Du coup, elle m'a expliqué un peu", expliquent les enfants. "C'est en partie grâce à eux qu'on a réussi à garder notre liberté." Dans les années 90, l'hélice du bombardier a été retrouvée dans un champ. Rénovée, elle trône désormais à l'entrée du village.