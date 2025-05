Isère : le maire de Fontaine, près de Grenoble, lance une «occupation citoyenne» des points de deal

Après plusieurs fusillades dans sa ville, le maire de Fontaine, près de Grenoble, vient de lancer une occupation citoyenne des points de deal, qui commencera ce jeudi. Goûters, apéros, dîners à la bonne franquette… Une occupation de l’espace public, pendant dix jours, par des élus, des habitants, des commerçants, des policiers avec l'objectif de déranger les dealers et les prier d'aller voir ailleurs.

À Fontaine, à l'ouest de la métropole de Grenoble, les habitants sont confrontés au trafic de drogue et aux fusillades. La dernière remonte au 1ᵉʳ mai et a fait quatre blessés. Face à cette situation, le maire de Fontaine a lancé mardi une opération "de sécurité et d'occupation citoyenne".

L'objectif : occuper les points de deal pour chasser les dealers et les consommateurs pendant dix jours. Élus, bailleurs, police municipale et nationale vont investir l'espace public. Une initiative qui suscite autant d’espoir que de scepticisme chez les habitants.

"Je n’ose plus laisser mon fils aller à la boulangerie"

Aux abords des arrêts de tram, les dealers sont bien visibles au quotidien, constatent les habitants impuissants, comme Marie et Nicolas, tous deux parents. "Il y a des coups de feu, pas loin de chez moi, dans le petit parc à côté. Je n’ose plus laisser mon fils aller à la boulangerie", raconte Nicolas.

"Ce sont souvent des mineurs qui dealent et des adultes qui viennent acheter. J’en ai marre. On ne se sent plus en sécurité, ça fait peur", poursuit Marie.

Sur le marché, aux côtés des commerçants, la police nationale tient un stand. Les dealers sont absents, mais les habitants restent partagés sur cette opération. "S'il y a du monde, ça va les gêner", dit Denis.

"Ces initiatives, elles sont positives, mais ça ne sera pas suffisant, ça ne résoudra pas le problème, ils se font trop d'argent", insiste Nicolas. "Une fois que ce sera finit, qu'est-ce-qui va se passer ? Ça va revenir comme avant", rétorque Jocelyne.

Sécurité renforcée

Pour le maire de Fontaine, Franck Longo, cette opération vise aussi à échanger avec les riverains. "L'objectif de cette expérimentation, c'est de trouver les solutions avec les habitants. Il va falloir qu'on travaille ensemble pendant ces dix jours pour qu'on mette en place des choses qui puissent fonctionner dans la durée, c'est un vrai enjeu", explique-t-il.

La ville a aussi renforcé sa vidéosurveillance avec 40 caméras opérationnelles et a augmenté de 30% ses effectifs de police municipale depuis 2020.