Cyril Hanouna - «La valeur du travail a perdu tout son sens», estime une auditrice

Au micro de Cyril Hanouna dans l'émission On marche sur la tête, une auditrice a réagi aux propos de Nicolas Sarkozy sur le travail. Sur Europe 1 et CNews ce lundi matin, l'ancien président de la République a estimé qu'"on ne [travaillait] pas suffisamment en France". Selon Justine, il est également primordial de "revaloriser le travail" car, dit-elle, "la valeur travail a perdu tout son sens". "Jusqu'à récemment, lorsque quelqu'un partait en apprentissage, on estimait que c'était parce qu'il n'était pas très bon à l'école alors que ça n'a rien à voir", assure-t-elle. L'auditrice dénonce par ailleurs les obstacles qui se dressent sur le chemin d'un employeur qui souhaite recruter. "Lorsque l'on veut embaucher quelqu'un, il y a tout l'administratif qui se met en place et qui nous prend un temps énorme". Autant de contraintes qui, selon elle, ne permettent pas mettre en valeur le travail en France.