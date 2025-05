«J'ai beaucoup d'admiration pour lui» : les premières confidences du cardinal Bustillo après l'élection du pape Léon XIV

L'évêque d'Ajaccio, François Bustillo, s'est confié, ce vendredi 9 mai, sur la personnalité du nouveau pape face aux journalistes, au lendemain de l'élection de Robert Francis Prevost, 69 ans, par les cardinaux réunis en conclave.

Les cardinaux vouent des premières louanges au nouveau Saint-Père. Léon XIV est un pape "doux" et "déterminé", a affirmé vendredi le cardinal français François-Xavier Bustillo en estimant qu'"il va apporter du bon pour la société". "C'est magnifique d'avoir un nouveau pape" qui "va apporter de la nouveauté à l'Église. On va commencer une nouvelle aventure, une nouvelle étape", a déclaré à l'AFP l'évêque d'Ajaccio au lendemain de l'élection de Robert Francis Prevost, 69 ans, par les cardinaux réunis en conclave.

"Il est doux et déterminé" et "c'est quelque chose de très positif", a-t-il ajouté, rappelant que "François avait sa personnalité, très typée". Le pape, décédé le 21 avril à l'âge de 88 ans, a parfois crispé l'institution avec des prises de parole tranchées. Le nom Léon XIV "fait penser à Léon XIII", père de la doctrine sociale de l'Église : "je pense qu'il va apporter du bon pour la société", a affirmé le cardinal Bustillo à des journalistes.

"On va le soutenir pour qu'il soit un bon pape pour l'Église"

"On va vivre l'aventure avec lui, on va le soutenir pour qu'il soit un bon pape pour l'Église. (...) J'ai beaucoup de compassion et beaucoup d'admiration pour lui", a-t-il ajouté. Lors de sa première prise de parole, jeudi depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, le pape Léon XIV a parlé de la paix et "c'était très juste, très beau qu'il puisse dire: l'Église catholique doit contribuer à la paix, nous n'avons pas de moyens politiques et militaires, mais nous avons la diplomatie et la volonté de faire le bien", a ajouté le cardinal français.

Revenant sur l'élection du pape, le cardinal Bustillo a livré quelques détails moins protocolaires, confiant que "des moments de fête, de joie" entre cardinaux ont suivi jeudi soir le discours du pape. "On était tous à Sainte-Marthe, on a eu un bon dîner, sympathique et détendu" autour d'"un repas italien" avec "des pâtes, de la viande", a-t-il décrit.

Le cardinal Bustillo, qui a été créé cardinal en même temps que le nouveau pape, a rappelé que Robert Francis Prevost était venu à Ajaccio le 15 décembre pour le dernier voyage du pape François. "C'était un bon moment d'échange et d'amitié", a-t-il affirmé. "J'attends avec impatience la nouvelle homélie, parce qu'il va nous partager un peu sa vie, sa vision, ce qu'il attend aussi de l'Église et comment nous pouvons aussi l'aider et le soutenir", a-t-il ajouté.