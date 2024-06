Crépol : la fête de l'épouvantail est de retour, près de 200 jours après la mort de Thomas

Cette année, le tournoi de pétanque se terminera avec un trophée représentant un rugbyman en hommage à Thomas. Sur le terrain, ses amis de son club de rugby portent un tee-shirt avec écrit sur le dos son surnom "Perotte à jamais dans nos cœurs". Des proches de la famille aussi et des habitants du village et des communes alentours ont un brassard blanc avec cœur rouge. Difficile de trouver les mots pour beaucoup, comme Laure. Cette habitante de Crépol connaissait Thomas et ses parents. Le souvenir est encore vif.

"C'est difficile d'en parler ainsi. Ça va être très dur pour tout le monde. Il aurait été là et il aurait voulu que la fête soit là. Il faut aller de l'avant, mais on n'oublie pas et on n'oubliera jamais. C'est trop récent pour nous. On ne peut pas arriver à faire la fête comme ça, sept mois après", confie-t-elle à Europe 1. Un souvenir encore douloureux et un sentiment de colère chez certains toujours présent. L'auteur du coup de couteau mortel n'a toujours pas été identifié. Huit mois après les faits, l'enquête se poursuit.

La crainte toujours présente

"On voulait vraiment qu'on soit en sécurité, nous et les gens de l'extérieur, les gens du village, qu'on soit en sécurité, pouvoir faire la fête tranquillement. C'est vrai qu'on y pense beaucoup, peut-être pas des représailles, mais qu'ils reviennent faire des tours. On a peur de ça", témoigne Laure. Cette année, le traditionnel bal n'aura pas lieu car c'est encore trop tôt. Entre la douleur et la crainte de revivre un nouveau drame. Les gendarmes et des agents de sécurité sont présents pour surveiller la fête.