EN DIRECT - Coronavirus : 21 millions de Français reconfinés dès samedi

EN DIRECT

Le couperet est finalement tombé. Alors que la situation sanitaire se dégrade rapidement en France, avec près de 35.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi le reconfinement de 16 départements, parmi lesquels les huit départements d'Ile-de-France, pour au moins un mois. Misant sur l'accélération de la campagne de vaccination pour sortir au plus vite de la crise, le gouvernement va pouvoir à nouveau compter sur le vaccin AstraZeneca, suite à un avis favorable de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir Le gouvernement a annoncé un reconfinement dans 16 départements

La situation sanitaire continue de se dégrader

Plusieurs pays vont reprendre la vaccination avec AstraZeneca

Les Etats-Unis franchiront vendredi les 100 millions d'injections

Reconfinement dans 16 départements

Un tiers des Français vont être reconfinés vendredi à minuit pour au moins un mois, avec des restrictions de déplacement et écoles ouvertes. 16 départements sont concernés, pour un total de 21 millions d'habitants : les huit départements d'Ile-de-France, les cinq départements des Hauts-de-France ainsi que la Seine-Maritime et l'Eure, et dans le sud les Alpes-Maritimes. Si le couvre-feu est repoussé d'une heure à 19 heures en métropole, ces habitants ne pourront sortir de chez eux que "dans un rayon limité à 10 kilomètres", avec une attestation, "sans aucune limitation de durée". Les déplacements interrégionaux seront "interdits, sauf motifs impérieux ou professionnels".

Comme à l'automne, les écoles et collèges resteront ouverts normalement mais les lycées basculeront tous en "demi-jauge". De leur côté, les commerces non-essentiels devront baisser le rideau. Ces restrictions seront en place pour "quatre semaines" et pourront être étendues "à d'autres parties du territoire" selon l'évolution du virus, a prévenu le Premier ministre Jean Castex. Retrouvez ici le résumé des annonces.

Les critiques d'une partie de l'opposition

Une partie des membres de l'opposition, mais aussi des commerçant, ont fustigé la décision du gouvernement. "Le confinement, c’est ce que l’on fait quand on a tout raté", a dénoncé Marine Le Pen (RN). "La vis sans fin", a raillé Jean-Luc Mélenchon (LFI), allant jusqu'à qualifier Emmanuel Macron de "génie de la chienlit!".

Du côté des commerçants, Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), déplore lui qu'"on repart en absurdie avec cette nécessité, pour les grandes surfaces, de bâcher à nouveau une partie des rayons" non essentiels.

Plusieurs pays reprennent la vaccination avec AstraZeneca

Plusieurs pays dont l'Italie, la France et l'Allemagne, mais aussi la Bulgarie et la Slovénie, s'apprêtent vendredi à reprendre les vaccinations avec le vaccin AstraZeneca suite à un avis favorable de l'Agence européenne des médicaments (EMA). D'autres pays s'y remettront la semaine prochaine, notamment l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas.

Comme une quinzaine d'autres pays, la France avait suspendu par précaution l'utilisation de ce vaccin après le signalement d'effets secondaires tels que des troubles de la coagulation et la formation de caillots. Jeudi, l'Agence européenne des médicaments (EMA) l'a finalement jugé "sûr et efficace". Le régulateur européen, basé à Amsterdam, a "conclu que le vaccin n'était pas associé à une augmentation du risque global d'événements thromboemboliques ou de caillots sanguins".

La Norvège et la Suède attendront de leur côté d'avoir effectué la semaine prochaine leurs propres évaluations pour reprendre la vaccination, car une équipe médicale norvégienne dit voir un lien entre le produit et des caillots sanguins observés chez des patients tombés dans un état grave, voire décédés, quelques jours après une première injection.

Plus de 30.000 nouveaux cas

La France a enregistré jeudi 34.998 nouveaux cas, selon les chiffres du gouvernement. Le taux de positivité des tests a a légèrement progressé à 7,7%. Après une très légère baisse des patients Covid en réanimation mercredi, la pression sur ces services est repartie à la hausse, avec 4.246 malades, contre 4.219 la veille, un nouveau plus haut depuis fin novembre, selon l'agence sanitaire, qui fait état de 382 nouvelles admissions en 24 heures.

Plus d'un quart de ces patients en réanimation (1.201) sont hospitalisés en Ile-de-France. La pression est encore à la hausse, avec 40 patients de plus en réa que mercredi. Avec 1.661 nouvelles hospitalisations en 24 heures dans tout le pays, il y a désormais 25.389 malades du Covid à l'hôpital en France, contre 25.314 mercredi. L'épidémie a fait 274 morts à l'hôpital dans les dernières 24 heures, portant le bilan total depuis le début de l'épidémie à 91.706 décès.

Le confinement prolongé jusqu'au 6 avril à Wallis et Futuna

Le confinement "strict et contrôlé", en vigueur depuis le 9 mars pour deux semaines à Wallis et Futuna, sera prolongé jusqu'au 6 avril dans cet archipel polynésien où des renforts sanitaires de Métropole ont été envoyés, a indiqué jeudi l'Administrateur supérieur (préfet).

Exempt de Covid pendant un an, Wallis et Futuna ont détecté le 6 mars un premier cas de la maladie, qui selon les investigations en cours n'est pas le patient zéro, avant que le virus se propage rapidement. Jeudi, 276 patients étaient recensés dont 267 à Wallis et 9 à Futuna. Huit d'entre eux sont hospitalisés en soins intensifs.

Mercredi, 72 soignants de la réserve sanitaire - médecins, infirmiers, aide-soignants, kinésithérapeutes et techniciens de santé - sont arrivés sur place en provenance de Métropole ainsi que plusieurs tonnes de fret médical. Parmi ces 72 soignants, trois ont toutefois été testés positifs et ont dû être placés à l'isolement, a rapporté la chaîne de télévision Wallis et Futuna La 1ére.

Etats-Unis : Biden annonce que son objectif de 100 millions d'injections sera atteint vendredi

Les Etats-Unis franchiront vendredi, avec plus d'un mois d'avance, l'objectif fixé par le président Joe Biden de 100 millions d'injections durant les 100 premiers jours de son mandat. "L'heure est à l'optimisme, mais il ne faut pas se relâcher", a-t-il martelé.

Le rythme de vaccination aux Etats-Unis a accéléré de manière spectaculaire au cours des dernières semaines. Il est actuellement de 2,4 millions de doses par jour en moyenne, contre un peu moins d'un million lorsque le démocrate est arrivé au pouvoir le 20 janvier. Selon les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), près de 30% des Américains de plus de 18 ans ont reçu au moins une dose. Ce chiffre monte à plus de 65% pour les Américains de 65 ans et plus.

Plus de 2,68 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2.682.032 morts dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (539.321), suivis par le Brésil (287.499), le Mexique (195.908), l'Inde (159.216) et le Royaume-Uni (125.831).