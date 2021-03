Reconfinement : "Les gens sont au bout de leurs forces", alerte le psychiatre Serge Hefez

INTERVIEW

Après plus d'un an de crise, et de longs mois de strictes restrictions, les Français peuvent-ils supporter un troisième confinement ? Alors que 16 départements, soit plus de 21 millions de Français, vont être à nouveau soumis à ce dispositif pour tenter de freiner l'épidémie de coronavirus, les spécialistes de la santé mentale continuent de tirer la sonnette d'alarme sur la chute du moral dans la population, et notamment chez les plus jeunes. Pour le psychiatre Serge Hefez, "les gens sont au bout de leurs forces".

"La sensation d'un burn-out généralisé"

"On avait reçu un coup de massue il y a un an. Tout ça a créé un traumatisme. On commençait peut-être à mettre un peu la tête hors de l'eau avec les espoirs de vaccin, on commençait à nous dire qu'on allait revenir à la normale d'ici un mois ou deux, et hop, c'est reparti, on a de nouveau la tête sous l'eau", regrette le responsable de l'unité de thérapie familiale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

"C'est épuisant", poursuit ce spécialiste, qui s'inquiète des conséquences de cette nouvelle annonce sur le moral des Français. "Cela fait des semaines, voire des mois, que l'état psychologique des Français, surtout des jeunes, est calamiteux. Les gens vont très mal." Et de poursuivre : "J'ai la sensation d'un burn-out généralisé, les gens n'ont plus de désir et plus d'envie".

"Je redoute mes consultations dans les semaines à venir"

Pour Serge Hefez, "ce nouveau coup de massue va être vraiment dramatique", surtout pour les jeunes. "Je travaille dans un service de pédopsychiatrie à la fin de mes journées de consultation. Parfois, j'ai envie de pleurer parce qu'ils vont tellement mal, ces enfants. Ils subissent tout".

"Il y a eu une augmentation massive des tentatives de suicide chez les enfants, des dépressions, de l'anxiété, des phobies, des violences chez les jeunes", dit-il encore, avant de conclure : "Je redoute mes consultations dans les semaines à venir".