Départements reconfinés : sorties autorisées jusqu'à 10 km autour de chez soi, sans limitation de durée

"Il sera possible de sortir de chez soi pour se promener, s’aérer ou faire du sport, en journée, sans limitation de durée mais avec une attestation, et à la condition de rester dans un rayon limité à 10 kilomètres autour de chez soi", a annoncé jeudi le Premier ministre, Jean Castex.

Pour les habitants des 16 départements concernés par le confinement, les déplacements inter-régionaux seront interdits sauf motifs impérieux ou professionnels, a-t-il précisé lors d'une nouvelle conférence de presse sur la situation sanitaire liée au Covid-19 en France.

Sortir, mais "pas pour une fête ou un barbecue entre amis"

"Ce choix de moins restreindre les possibilités de sortir de chez soi doit cependant s’accompagner d’une vraie vigilance", a toutefois ajouté le chef du gouvernement. Selon lui, il s’agit de rendre possible le fait d’être à l’extérieur, "mais pas d’aller chez des amis pour y faire la fête ou s’y retrouver en nombre, sans distance ni masque".

De même, poursuit-il, "rendre plus facile les activités en extérieur ne doit pas être le prétexte à barbecues entre amis, à des regroupements dans l’espace public ou dans les parcs et jardins, ou encore des attroupements devant certains bars qui servent à boire ou à manger en vente à emporter". Jean Castex a assuré que "des consignes strictes seront passées aux préfets" afin interdire la fréquentation de certains espaces publics ou même les manifestations et regroupements "quand leurs conditions d’organisation créent un vrai risque sanitaire".