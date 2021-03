Covid-19 : seuls les plus de 55 ans doivent recevoir le vaccin AstraZeneca

La Haute autorité de santé (HAS) a donné son feu vert à la reprise "sans délai" de la vaccination avec AstraZeneca, mais recommande de le réserver aux personnes de 55 ans et plus, dans un avis publié vendredi. Cette restriction a été décidée car les graves, et rares, troubles de la coagulation qui avaient motivé la suspension de ce vaccin dans plusieurs pays européens ont uniquement été observés chez des moins de 55 ans, a précisé l'autorité de santé française. Il y a eu trois cas en France, a-t-elle ajouté.

Revirement

L'Agence européenne du médicament (EMA) avait annoncé jeudi que le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 était "sûr et efficace" et n'était "pas associé" à un risque plus élevé de caillots sanguins. L'EMA disait toutefois ne pouvoir "exclure définitivement" un lien entre le vaccin et ces thromboses. Le soir même, Jean Castex avait annoncé la reprise de la vaccination et disait vouloir lui-même recevoir une dose pour prouver sa sécurité.

Dans son avis, la HAS rappelle que l’EMA "a toutefois identifié un possible surrisque de coagulation intravasculaire disséminée et de thrombophlébite cérébrale chez les personnes de moins de 55 ans". Un fait qui justifie sa recommandation. Au moment de son autorisation en France, les personnes âgées d’au moins 65 ans ne pouvaient pas se faire vacciner avec AstraZeneca.