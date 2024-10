Grippe, Covid-19 : qui est concerné par la campagne de vaccination qui débute ce mardi ?

Coup d'envoi ce mardi de la vaccination contre la grippe possiblement couplée avec un rappel contre le Covid-19 : les autorités sanitaires espèrent faire naître le réflexe de cette double vaccination, surtout pour les personnes à risques.

Qui peut se faire vacciner contre la grippe ?

Les vaccins sont recommandés aux personnes fragiles : les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes d'une obésité sévère. Les enfants, à partir de six mois, qui présentent des comorbidités ou sont immunodéprimés, sont aussi invités à se faire vacciner.

Toutes les personnes concernées ont reçu une invitation par courrier de la part de l'Assurance Maladie qui leur permet de bénéficier d'une prise en charge à 100 %. Si vous n'avez rien reçu dans votre boîte aux lettres et que vous faites partie de la population cible, votre pharmacien peut vous émettre un bon de prise en charge. L'injection peut d'ailleurs se faire en officine, chez une infirmière, une sage-femme ou encore votre médecin.

Qui peut se faire vacciner contre le Covid-19 ?

Pour le vaccin contre le Covid-19, toute personne qui le souhaite, peut le recevoir gratuitement, à condition de ne pas avoir été contaminé six mois avant. Et comme l'année dernière, il est possible de se faire vacciner en même temps contre la grippe et le Covid-19, avec une injection dans chaque bras.