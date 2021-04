EN DIRECT - Coronavirus : une troisième dose du vaccin Pfizer "probablement" nécessaire

EN DIRECT

La France a dépassé jeudi un seuil symbolique, avec plus de 100.000 morts depuis le début de l'épidémie de Covid-19. "Toutes nos forces sont jetées dans la bataille contre l'épidémie (…) mais viendra évidemment ce moment de l'hommage et du deuil pour la Nation", avait assuré mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. En Guadeloupe, de nouvelles restrictions ont été décidées par les autorités en raison d'une dégradation des indicateurs épidémiques.

Aux Etats-Unis, la pause dans l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson a été prolongée. De son côté, le patron de Pfizer a déclaré qu'une troisième dose de vaccin serait "probablement" nécessaire entre six mois et un an après la première injection. Suivez en direct l'évolution de la situation.

La France a franchi jeudi la barre des 100.000 morts depuis le début de l'épidémie de Covid-19. "Nous n'oublierons aucun nom", a affirmé Emmanuel Macron, alors que trois cents personnes sont décédées à l'hôpital ces dernières 24 heures, a indiqué Santé publique France.

Le nombre de personnes atteintes de Covid dans les services de réanimation a continué à progresser, à 5.924 patients, soit 22 de plus que la veille. Un tel niveau de patients en réanimation n'avait plus été atteint depuis la première vague de l'épidémie en avril 2020, où plus de 7.000 personnes étaient en soins critiques. Au total, 30.668 malades diagnostiqués positifs au coronavirus se trouvent dans les hôpitaux français, soit 200 patients de moins que mercredi.

Vaccination : des créneaux dédiés pour les profs et les policiers de plus de 55 ans

En déplacement dans la vallée de Chevreuse, au sud-ouest de Paris, jeudi, Jean Castex a annoncé l'ouverture de "créneaux dédiés" pour la vaccination des professeurs et des policiers de plus de 55 ans, et ce dès ce week-end. Cette mesure concernera les professeurs des écoles, collèges et lycées, les professionnels de la petite enfance, les policiers et gendarmes, les surveillants pénitentiaires, les agents spécialisés des écoles maternelles (Atsem) et les AESH (accompagnants d'enfants en situation de handicap, soit en tout environ 400.000 personnes, a précisé le Premier ministre en visitant un centre de vaccination à Saint-Rémy-les-Chevreuse.

Une troisième dose du vaccin Pfizer "probablement" nécessaire

Les personnes ayant reçu le vaccin de Pfizer auront "probablement" besoin d'une troisième dose d'ici six mois à un an, puis sans doute d'une injection chaque année, a affirmé le patron du géant pharmaceutique américain. "Mais tout cela doit être confirmé", a ajouté Albert Bourla, dans des déclarations rendues publiques jeudi par la chaîne CNBC.

Macron envisage un protocole de réouverture

Jeudi soir à partir de 18 heures, le président de la République a réuni une dizaine de ministres en visioconférence pour examiner les protocoles de réouverture des lieux fermés. Luc Bouard le maire de La Roche-sur-Yon, en Vendée, raconte que le président de la République s'est montré "optimiste mais prudent". "Il nous a dit que les hospitalisations allaient continuer à monter encore une dizaine de jours pour avoir un pic qui se situerait entre le 27 et le 30 avril. En fonction de l'évolution, l'ouverture se tiendra, ou pas, aux alentours du 15 ou du 20 mai", rapporte-il. Celle-ci devrait concerner les terrasses et les musées dans un premier temps.

Le chef de l'Etat aurait également promis un "projet de plan d'ouverture dans les dix jours" qui devrait ensuite être "discuté avec les maires sur les deux ou trois semaines qui suivent". Le chef de l'État promet à chaque fois des discussions en amont entre les préfets et les élus à l'échelle locale, car le rythme de réouverture pourrait varier d'une région à l'autre.

Nouvelles restrictions en Guadeloupe

En Guadeloupe, de nouvelles restrictions ont été décidées par les autorités en raison d'une dégradation des indicateurs épidémiques. De samedi au 9 mai inclus, l'heure de début du couvre-feu sera avancée de 22 h à 19 h (jusque 5 h) avec "fermeture des restaurants le soir à l'horaire du couvre-feu", selon un communiqué diffusé à l'issue du point hebdomadaire de la situation sanitaire. A cette mesure de limitation des contacts s'ajoute la "fermeture des cinémas, théâtres et musées".

Autotests et chèques psy : ce qui change

Selon les information d'Europe 1, le ministère de l'Éducation nationale accélère sur les autotests pour les déployer dès le 26 avril, date annoncée de réouverture des écoles, aux professeurs du primaire et dès le 3 mai, aux lycéens et professeurs du second degré, à hauteur de deux fois par semaine. La commande s’élèverait à 245 millions d’euros. La Haute autorité ne recommande pour l’instant de les destiner qu’aux plus de 15 ans. Le ministère de l'Éducation nationale est donc en train de consulter les enseignants, les chefs d’établissement pour savoir comment faire très concrètement pour les organiser.

Face à la montée de la détresse due à la crise du Covid-19 chez les plus jeunes, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un "forfait psy", qui permettra le remboursement à 100% de 10 séances de psychologue en ville pour les 3-17 ans. "Nous avons aujourd'hui un problème de santé qui touche nos enfants et adolescents, qui se rajoute à l'épidémie", a-t-il indiqué, en visite au CHU de Reims.

Les JO à nouveau en question

Au Japon, où la vaccination progresse à un rythme d'escargot (1,1 million d'habitants ont reçu une dose sur 126 millions), le numéro deux du principal parti au pouvoir a agité la possibilité d'une annulation des Jeux olympiques de Tokyo dont la cérémonie d'ouverture est censée se tenir dans moins de 100 jours. "Nous devrons annuler (les Jeux, NDLR) sans hésiter si ce n'est plus possible" de les organiser, a déclaré Toshihiro Nikai, secrétaire général du Parti libéral-démocrate (PLD, conservateur). "Si les infections se répandent à cause des Jeux olympiques, je ne sais pas à quoi ils servent".

Même si d'autres officiels ont immédiatement minimisé ces propos, l'opinion publique japonaise se montre de plus en plus hostile à l'événement, inquiète d'une quatrième vague de contaminations.

La pause de Johnson & Johnson prolongée aux Etats-Unis

La pause dans l'administration du vaccin Johnson & Johnson aux Etats-Unis est prolongée d'au moins une semaine, un groupe d'experts réunis mercredi ayant dit avoir besoin de plus de temps pour évaluer ses possibles liens du sérum avec la formation de graves caillots sanguins. Outre-Atlantique, l'Agence européenne des médicaments (EMA) doit s'exprimer la semaine prochaine au sujet de ce vaccin.

Plus de 2,97 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2.974.651 morts dans le monde, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles jeudi. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus grand nombre de morts avec 565.254 décès, suivis par le Brésil (365.444), le Mexique (210.812), l'Inde (173.123) et le Royaume-Uni (127.161).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.