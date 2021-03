Dans les Ehpad, des familles prennent quelques libertés avec les règles de la vaccination

Faut-il élargir les critères d'accès à la vaccination contre le Covid-19 ? Dans les Ehpad, où la vaccination est largement engagée, ce serait un pas de plus vers l'immunité collective. Alors, certains membres des familles des pensionnaires se positionnent déjà pour recevoir une dose. Un phénomène répandu pour ne pas gaspiller les flacons entamés. Chaque jour, dans certains Ehpad, des proches de résidents demandent ainsi à bénéficier du vaccin contre le coronavirus. Cette vaccination complémentaire est organisée par les établissements pour ne pas gaspiller des doses. "On prépare une liste d'attente des gens qui nous ont signalés qu'ils étaient éventuellement intéressés. Quand il n'y a plus de personnes présentant des comorbidités ou faisant partie des tranches d'âge prioritaires, on propose", explique Yann Reboulleau qui dirige un groupe de dix-sept Ehpad.

"Vacciner l'intégralité de l'écosystème des Ehpad"

Une vaccination mise en place pour finir les flacons donc mais qui, parfois, s'affranchit un peu du protocole. "Lors des commandes des doses de vaccination Pfizer, nous avions en tête de toujours avoir des doses supplémentaires de manière à pouvoir vacciner les familles des résidents qui étaient volontaires", explique une directrice d'Ehpad.

Et pour cause : vacciner les familles, c'est aussi protéger les résidents. Pour Florence Ernest Böhmer qui dirige le syndicat des Ehpad privé Synerpa, l'enjeu est plus de "vacciner l'intégralité de l'écosystème des Ehpad, donc aussi les familles". Elle ajoute que cela permettrait d'atteindre "un taux d'immunité très important". Et sans cette immunité, il paraît difficile d'assouplir le protocole sanitaire dans les Ehpad. Pour ces professionnels du grand âge, il est donc essentiel d'élargir la liste des personnes prioritaires au vaccin.