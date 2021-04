Avec 98% des résidents vaccinés, "la situation des Ehpad est nettement meilleure"

INTERVIEW

Après quatre mois d'une campagne de vaccination "intensive" dans les Ehpad, les résultats se font sentir. Alors que ces établissements enregistraient 1.300 décès hebdomadaires fin novembre, les autorités sanitaires n'en répertorient plus qu'une cinquantaine chaque semaine. 98% des résidents et 70% des salariés ont reçu au moins une injection de vaccin contre le Covid-19. "C'est un satisfecit", se réjouit Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale syndicat des maisons de retraite privées (Synerpa), invitée d'Europe 1 vendredi matin.

Baisse "significative" des nouvelles contaminations

La campagne de vaccination menée dans les Ehpad est selon elle une réussite "au niveau du consentement à la vaccination, des opérations de vaccination et du peu d'effets secondaires". "En Ehpad, la situation est nettement meilleure. Elle n'a plus rien à voir avec ce que nous avons connu l'an passé, ni même ce que nous avons connu lors de la deuxième vague, qui s'est étirée tout au long des mois de janvier et février", souligne Florence Arnaiz-Maumé, qui constate une baisse "significative" du nombre des décès et des nouvelles contaminations au cours des dernières semaines.

Les Ehpad auront encore besoin de doses

Les maisons de retraite auront toutefois besoin de milliers de doses dans les mois à venir, pour immuniser les nouveaux entrants et le personnel remplaçant. "Pour maintenir une bonne couverture vaccinale au long cours, nous avons besoin de savoir avec certitude qu'à partir de la mi-mai nous pourrons commander toutes les trois semaines quelques doses de vaccin par établissement", explique Florence Arnaiz-Maumé. Pour le moment, ces livraisons "ne sont pas encore garanties" par le ministère de la Santé.

Mais la couverture vaccinale a d'ores et déjà permis aux résidents de reprendre une activité plus normale. Les visites en chambre sont à nouveau autorisées, toujours sur rendez-vous pour éviter l'affluence à certaines heures de la journée, et des animations sont à nouveau organisées. "Avec un effet net sur le moral des résidents", conclut Florence Arnai-Maumé.