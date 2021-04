Guadeloupe : nouvelles restrictions face à une recrudescence du Covid-19

La Guadeloupe va introduire de nouvelles restrictions sanitaires après avoir constaté la semaine dernière une hausse significative du nombre de cas de Covid-19, ont annoncé la préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe mercredi.

De samedi au 9 mai inclus, l'heure de début du couvre-feu sera avancée de 22H00 à 19H00 (jusque 05H00) avec "fermeture des restaurants le soir à l'horaire du couvre-feu", selon un communiqué diffusé à l'issue du point hebdomadaire de la situation sanitaire. A cette mesure de limitation des contacts s'ajoute la "fermeture des cinémas, théâtres et musées".

Les jauges dans les établissements recevant du public, tels que centres commerciaux et cultuels, seront abaissées. "Un passage en demi-jauges pour les élèves dans les collèges et lycées" sera introduit dès lundi ainsi qu'une "interdiction des compétitions et des entraînements sportifs des adultes" dans les établissements sportifs couverts ou ouverts, selon la même source.

Une situation inquiétante

"Si malheureusement nous constatons que cela ne suffit pas, nous serons obligés de prendre des mesures complémentaires dès la semaine prochaine [...] cela concernera les restaurants à l'heure des déjeuners et les galeries commerciales", a souligné le préfet de Guadeloupe, Alexandre Rochatte, lors de son point de presse hebdomadaire en préfecture, à Basse-Terre. Le préfet a ajouté ne pas exclure "le confinement" en cas de nécessité.

"J'espère qu'on ne va pas atteindre le pic de la dernière fois voire le dépasser. Je rappelle que c'était plus de 1.000 cas par semaine", a expliqué Valérie Denux, directrice générale de l'ARS Guadeloupe, faisant référence au pic de la deuxième vague sur l'île, à la rentrée 2020. Elle s'est déclarée "très très inquiète".

Le taux de reproduction du virus, qui exprime le nombre moyen de personnes contaminées par une personne infectée, se situe à 1,21 contre 1,05 la semaine précédente. Après une certaine stabilité depuis début avril, le nombre de cas de coronavirus a significativement augmenté en Guadeloupe dans la semaine du 5 au 11 avril, avec "une évolution de 41,7%", avaient indiqué mardi l'ARS.