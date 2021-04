Thierry Breton : "L'UE sera en capacité de vacciner 70% de sa population mi-juillet"

INTERVIEW

Un adulte sur cinq dans l'Union européenne a reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. Et le rythme de la campagne devrait s'accélérer dans les prochaines semaines, avec l'arrivée de 410 millions de vaccins d'ici la fin du trimestre. 50 millions de doses Pfizer de plus que prévu doivent être livrées entre avril et juin. "L'objectif est de livrer à l'ensemble des Etats membres de quoi vacciner au moins 70% de la population adulte, et ce avec double dose, d'ici mi-juillet", affirme le commissaire européen Thierry Breton, invité d'Europe 1 vendredi matin.

La livraison de doses supplémentaires est aujourd'hui "certaine", assure Thierry Breton. "Les vaccins sont déjà fabriqués, ils sont prêts à être mis dans les petits flacons et livrés en avril, mai et juin." Grâce à eux, la capacité vaccinale de l'UE devrait même dépasser les 90% de la population. Mais Thierry Breton se laisse une marge de manœuvre. "On pourra fournir ces vaccins aux Etats. A charge pour eux d'organiser la campagne." Sur les 50 millions de doses Pfizer supplémentaires, 7 millions seront livrées à l'Hexagone.

"53 usines travaillent nuit et jour, sept jours sur sept"

Le commissaire européen se réjouit que l'Europe soit désormais "la première capacité de fabrication de vaccin" au monde. D'ici la fin 2021, l'UE pourra fabriquer 3 milliards de doses par an, assure-t-il. "Nous avons réussi à augmenter la de façon exceptionnelle la production de vaccin. Aujourd'hui, 53 usines travaillent nuit et jour, sept jours sur sept."

A Bruxelles, on ne considère pas hors de portée l'objectif d'une immunité collective atteinte cet été. "Nous sommes prudemment optimistes", glissait jeudi l'entourage d'Ursula Vonderleyen, présidente de la Commission européenne.