Vaccination contre le Covid-19 : où en est la France ?

DÉCRYPTAGE

La France a-t-elle franchi un cap en matière de vaccination contre le Covid-19 contre le coronavirus ? Le seuil des 400.000 piqûres quotidiennes est désormais dépassé en France. Et la couverture vaccinale dans les Ehpad atteint 95% avec une seule injection. En dehors de ces établissements, les plus de 75 ans sont également protégés à 65%. Des résultats encourageants d’un point de vue pratique, alors même que la campagne vaccinale est chamboulée par le retard du vaccin Johnson & Johnson, qui doit en théorie être injecté à partir du jeudi 22 avril.

La vaccination ouverte aux plus de 50 ans début mai

Malgré ces retards dans les livraisons, la campagne de vaccination s’accélère. À partir de vendredi, les personnes de plus de 60 ans pourront avoir accès aux trois vaccins disponibles en France, l’AstraZeneca en ville ou un vaccin à ARN messager dans un centre de vaccination. Les 55-60 ans peuvent eux aussi prendre rendez-vous pour se faire vacciner mais avec l’AstraZeneca seulement chez leur médecin ou leur pharmacien.

Les professeurs et les policiers de plus de 55 ans disposeront quant à eux de "créneaux dédiés" dès ce week-end, comme l'a annoncé Jean Castex, jeudi. Enfin, l’ensemble des plus de 50 ans devrait normalement avoir accès à la vaccination à compter de début mai.

La date du rappel pour Pfizer et Moderna repoussée de deux semaines

Le gouvernement cherche aussi à rendre plus fluide l'accès à la vaccination notamment avec le recul de deux semaines de la date du rappel pour les vaccins Pfizer et Moderna. Concrètement, cette décision va permettre d’injecter 1,8 millions de doses supplémentaire dans la deuxième quinzaine de mai. Autre bonne nouvelle : la France va recevoir 7 millions de doses de Pfizer supplémentaires au deuxième trimestre, sur les 50 millions de doses supplémentaires livrées par le laboratoire à l'Union européenne.

Enfin, le département de la Moselle va tester l’utilisation d’un vaccin ARN messager, le Moderna, en ville et en cabinet médical. Si l’expérience est concluante, elle pourrait s’étendre à d’autres départements.