Vaccination : l'UE redresse la tête à mesure que le rythme s'accélère

Un adulte sur cinq dans l'Union européenne a reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. Et le rythme s'accélère. En Allemagne, presque 740.000 injections ont été réalisées en une journée. Un record pour le pays. En France, le rythme des injections réalisées par jour dépasse la part des 400.000. Désormais, 100 millions d'Européens ont reçu une une piqûre. Et le vaccination devrait encore s'accélérer avec l'arrivée de 410 millions de vaccins d'ici la fin du trimestre. Dans le détails, Pfizer livrera 50 millions de doses de plus que prévu. "Nous sommes prudemment optimistes", a annoncé l'entourage d'Ursula Vonderleyen, présidente de la Commission européenne.

L'immunité collective atteignable dès cet été

La présidente de l'UE reste vigilante sur les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson. Ce dernier a annoncé reporter le lancement de son vaccin en Europe suite à l'apparition de cas de thromboses après l'injection du produit. Le vaccin AstraZeneca reste aussi sous surveillance. Le Danemark a d'ailleurs annoncé renoncer à continuer d'utiliser l'AstraZeneca pour vacciner sa population.

"On a serré les dents quand on s'est fait traiter d'incapable. L'Europe, c'est long à se mettre en place mais ensuite, c'est un paquebot", raconte une source bruxelloise. Pour Bruxelles, l'objectif de l'immunité collective d'ici l'été semble atteignable. 70% de la population adulte de l'Europe devrait être vacciné, voire plus. Certains espèrent ainsi voir la tortue européenne dépasser le lièvre britannique.