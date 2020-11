EN DIRECT - Coronavirus : 508 décès en 24 heures, 9.406 nouveaux cas confirmés

EN DIRECT

La deuxième vague continue de frapper la France. Selon un dernier bilan lundi de Santé publique France, le nombre de cas positifs diagnostiqués depuis le début de l'épidémie de Covid-19 se rapproche des 2 millions, tandis que 506 personnes sont mortes en 24 heures, portant à 45.054 le total des décès depuis l'apparition du nouveau coronavirus. A l'international, la pandémie a déjà fait 1,3 millions de morts dans le monde et la course au vaccin s'accélère. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Le laboratoire Moderna a affirmé que son vaccin était efficace à 94,5%

En Europe, la Suède prend de nouvelles restrictions

2 millions de cas, plus de 45.000 décès

La France a enregistré 508 nouveaux décès dus au Covid-19 en 24 heures portant à 45.054 le nombre des morts depuis le début de l'épidémie, mais le nombre de nouveaux cas était au plus bas depuis des semaines, selon les données quotidiennes de Santé publique France. Le nombre des cas confirmés depuis le début de l'épidémie s'élève à 1.991.233 avec 9.406 nouveaux depuis la veille.

Autre indicateur important : le nombre des personnes actuellement hospitalisées en réanimation est légèrement monté à 4.919 patients contre 4.880 la veille. Sur les 7 derniers jours, 2.643 patients ont été hospitalisés en réanimation, indique SPF. Le nombre de personnes actuellement hospitalisées a battu un nouveau record, à 33.466 avec 2.065 nouveaux patients sur 24 heures. Lors du pic épidémique du printemps, il avait atteint un maximum de 32.292 mi-avril, époque où plus de 6.500 personnes étaient en réanimation.

Le taux de positivité a en revanche chuté à 16,4% contre 16,9% dimanche et 19,8% il y a une semaine.

Vers une reprise des cultes le 1er décembre

Les cultes avec public pourront reprendre à partir du 1er décembre si la situation épidémiologique le permet et à condition de respecter un protocole sanitaire strict, ont affirmé deux responsables de religions, après une visioconférence avec le Premier ministre Jean Castex. Une annonce qui intervient après plusieurs mouvements de protestations ce week-end notamment de catholiques, qui réclamaient le retour des messes.

Gérald Darmanin doit proposer un nouveau protocole "sous huit à dix jours", a précisé le président de la Fédération protestante de France François Clavairoly. Elaborées avec les cultes, "ces propositions seront soumises la semaine prochaine au Premier ministre", a précisé Matignon.

L'inquiétude des stations de ski

Le confinement décrété à la fin du mois d'octobre met à mal les finances de nombreux commerçants. S'il venait à se poursuivre pendant une partie de l'hiver, il pourrait durement toucher les stations de ski. "C'est tout un écosystème qui est touché", lâche Dominique Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes, au micro d'Europe 1, lundi.

A l'échelle nationale, les stations de ski accueillent chaque année environ cinq millions de skieurs et génèrent 11 milliards d’euros d’activité. On estime que 120.000 emplois saisonniers sont liés aux stations.

La course au vaccin s'accélère

La société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé lundi dans un communiqué que son vaccin contre le Covid-19 était efficace à 94,5% pour réduire le risque de contracter la maladie, similaire à l'efficacité de 90% annoncée la semaine dernière par l'alliance Pfizer/BioNTech. Pour Marie-Paule Kieny, virologue et présidente du Comité Vaccin Covid-19, les premiers Français vaccinés pourraient l'être "vraisemblablement en tout début d'année" 2021. Retrouvez ici son décryptage.

Pour autant, l'OMS se montre très prudente, estimant qu'un vaccin ne suffira pas à lui seul à vaincre la pandémie. "Au départ, les quantités seront limitées et par conséquent les personnels soignants, les personnes âgées et celles à risque auront la priorité et nous espérons que cela va faire baisser le nombre de morts et permettre aux systèmes de santé de résister", a souligné l'organisme.

Sur Europe 1, le professeur Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Georges-Pompidou appelle à "ne pas rater la vaccination". "La politique vaccinale, c'est notre chance, c'est un espoir", assure-t-il. Achat de congélateurs, préconisations sur les personnes à vacciner en premier : la France commence à affiner de vaccination à venir.

Nouvelles restrictions en Europe, et premiers résultats

En Suède, les autorités ont annoncé lundi une restriction des rassemblements publics à huit personnes. Une première à contre-courant de la stratégie de ce royaume, qui misait jusque-là sur la recherche d'une immunité collective. De l'autre côté du Rhin, les restrictions mises en place en Allemagne ont permis de contenir l'envolée des nouvelles infections au Covid-19, a déclaré lundi Angela Merkel, appelant toutefois les Allemands à réduire encore davantage les contacts "à un minimum".

La chancelière et son gouvernement pourraient prendre de nouvelles mesures d'ici Noël. Selon le ministre de l'Economie, Peter Altmeier, ces mesures pourraient être en vigueur pour une durée de quatre à cinq mois. Elles frapperont surtout les contacts dans la sphère privée. Découvrez ici comment nos voisins européens font face à l'épidémie de Covid-19.

Plus de 1,3 million de morts dans le monde

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 1.319.561 morts dans le monde depuis décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 247.116 décès, devant le Brésil (166.014), l'Inde (130.070), le Mexique (98.542) et le Royaume-Uni (51.934).