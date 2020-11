Coronavirus : Macron devrait annoncer la semaine prochaine les étapes du déconfinement

Emmanuel Macron devrait prendre la parole la semaine du 23 novembre dans une nouvelle allocution présidentielle dédiée au coronavirus. Selon les informations du Figaro, alors qu'il avait donné rendez vous aux Français le 1er décembre, le président de la République va finalement s'exprimer plus tôt. Le but sera de faire un point sur l'évolution de la situation sanitaire et annoncer ce qu'il advient du confinement, en place depuis le 30 octobre.

"Le déconfinement sera progressif"

Le chef de l’État doit notamment détailler sa stratégie de sortie progressive du confinement, en fonction de la situation sanitaire, a précisé une source proche de l'exécutif à l'AFP. "Le déconfinement sera progressif", a souligné la même source, l'exécutif voulant avant tout éviter un troisième reconfinement.

Parmi les scénarios étudiés figurent par exemple l'instauration d'un couvre-feu avec des dérogations possibles pendant les fêtes, même si Jean Castex a déjà averti que celles-ci ne pourraient pas se passer normalement, avec des réunions en grand nombre. L'exécutif doit aussi arbitrer sur la réouverture des commerces non essentiels, qui réclament une reprise dès le 27 novembre, ainsi que les possibilités de déplacement et de rassemblements pendant les fêtes de fin d'année. Un "allègement" du confinement devrait aussi concerner les cérémonies religieuses.

"Des signaux positifs" constatés par l'Elysée

Cette intervention, dont la date et le format n'ont pas été encore calés, interviendra quelques jours avant l'échéance du 1er décembre, fixée par le chef de l'Etat lorsqu'il avait annoncé le reconfinement national le 28 octobre. Un nouveau conseil de défense sanitaire doit se tenir mercredi à l'Elysée pour faire le point de la situation.

La France a dépassé mardi la barre des deux millions de cas confirmés de Covid-19 depuis le début de l'épidémie, a annoncé mardi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Celui-ci a précisé qu'il y avait par ailleurs "un nombre inégalé de 33.500 patients Covid hospitalisés". Mais L’Élysée souligne des "signaux positifs" dans le ralentissement de l’épidémie, tout en restant prudent.