"Nous sommes impatients de pouvoir nous retrouver", assure le père Hugues de Woillemont

Les lieux de culte pourraient rouvrir dès le 1er décembre. "Le Premier ministre a dit qu'il était prêt à envisager un assouplissement du régime (actuel) à partir du 1er décembre sous réserve d'adopter d'ici là un "protocole sanitaire strict" dans les lieux de culte, et "sous réserve que la situation épidémiologique s'améliore", a déclaré lundi Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, après une réunion avec Matignon. Le secrétaire général de la Conférence des Évêques de France, le père Hugues de Woillemont, était l'invité, mardi, de Matthieu Belliard dans la matinale d'Europe 1, pour témoigner de l'organisation de l'Église pendant ce confinement dû à l'épidémie de coronavirus.

"Nous sommes impatients de pouvoir nous retrouver que ce soit pour la messe mais aussi pour toutes les autres activités paroissiales : le catéchisme, les réunions de jeunes ou des rencontres d'adultes", a-t-il souligné. Ce week-end, le collectif "Rendez nous la messe" formé par des catholiques s'est rassemblé devant les parvis d'églises de plusieurs villes de France pour réclamer la levée de la suspension des messes.

"La vie de la communauté est compliquée"

La vie paroissiale, même si elle n'est pas à l'arrêt, est difficile, selon le père Hugues de Woillemont. "Même si elle continue avec la visio, elle est compliquée comme beaucoup d'autres secteurs. Notre vie paroissiale est faite de rencontres, l'Église est une communauté qui est rassemblée. La rencontre ne se fait pas à distance ou alors elle est incomplète. Je pense vraiment qu'en cette période de crise et de difficultés économiques, sociales et psychologiques, pour beaucoup d'entres nous, la foi et l'Église proposent des ressources pour tenir debout dans cette crise et pour pouvoir la traverser", explique-t-il.

"L'Église comprend et participe à ce combat et cet effort national que chacun de nous doit faire individuellement et collectivement pour que la pandémie régresse et cesse", a-t-il néanmoins assuré. Le secrétaire général de la Conférence des Évêques de France a également exprimé son souhait de pouvoir officier la messe de Noël : "nous attendons de pouvoir se retrouver pour vraiment vivre cette fête de Noël avec les protocoles sanitaires que nous sommes en train de proposer au ministre de l'Intérieur".