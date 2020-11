"Nous ne pouvons pas rater la vaccination comme on a raté le déconfinement", prévient le Pr Juvin

INTERVIEW

S'il est bien évidemment trop tôt pour crier victoire, quelques indicateurs semblent montrer que le pic de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus pourrait avoir été franchi. Le ministre de la Santé Olivier Véran l'affirme d'ailleurs lundi dans la presse quotidienne régionale. Sur le terrain pourtant, les acteurs de la santé restent prudent. Et ils se tournent déjà vers la sortie du confinement et vers l'utilité impérieuse de réussir à vacciner le plus grand nombre. "Nous ne pouvons pas nous permettre de rater la vaccination comme on a raté le déconfinement", a ainsi affirmé lundi sur Europe 1 le professeur Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Georges-Pompidou.

